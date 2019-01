Tudomány

Távolról is tudtak vadat ölni a neandervölgyiek

hirdetés

Távolról is tudott vadat ölni lándzsájával a neandervölgyi ember - állapította meg egy új tanulmány, mely szerint a homo sapiens rég kihalt "unokatestvére" okosabb lehetett, mint eddig vélték.



A Scientific Reports aktuális számában megjelent tanulmány szerzői szerint a neandervölgyi vadászok olyan lándzsát tudtak készíteni, amellyel akár 20 méterre is célba találtak - írja a BBC hírportálja.



"Korábban úgy vélték, a neandervölgyiek vadászatát korlátozta, hogy lándzsáikkal csak egész közelről tudták a zsákmányt megölni. Ha viszont 15-20 méterre is el tudták hajítani, az többféle vadászati stratégiát is lehetővé tett" - mondta Annemieke Milks, a kutatás vezetője, a University College London régészeti intézetének munkatársa.



A kutatók olyan fenyőfalándzsákat vizsgáltak meg, amelyeket az 1990-es években ástak ki a németországi Schöningenben.



A nagyjából 300 ezer éves lándzsákat csontdarabok ezrei mellett fedezték fel.



A kutatócsoport úgy tesztelte a fegyverek teljesítményét, hogy elkészítették a másolataikat és gerelyhajítókat kértek meg, hogy különböző távolságokról dobjanak velük célba.



"A mai gerelyhajító atléták természetesen nem vethetők össze a neandervölgyi vadászokkal, ám korábban gyakorlatlan emberek próbálták ki az ősi hajítófegyvereket, ezért a neandervölgyiekről alkotott elképzeléseink alapjául ezek a kísérletek szolgáltak" - magyarázta Milks.



Régebben úgy vélték, hogy a 76-80 dekagrammos lándzsák túl nehezek voltak ahhoz, hogy nagy sebességgel, megfelelő pontossággal lehessen nagy hatótávolságú vadászfegyverként használni őket.



A dobóatléták azonban akár 20 méteres távolságra is pontosan eltalálták a célpontot.



"Sokkal nagyobb távolságok ezek, mint amit eddig gondoltunk, ráadásul elég erővel találnak célba ahhoz, hogy nagytestű vadakat ejtsenek el. Ez jelentősen kitágítja a neandervölgyiek vadászati lehetőségeit. Egyre több a bizonyíték arra, hogy milyen okos is lehetett a neandervölgyi ember" - mutatott rá Milks.