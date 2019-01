Régészet

Megtalálták Ausztrália elnevezőjének földi maradványait

Az Ausztráliát elsőként körbe hajózó és a földrésznek nevet adó angol tengerésztiszt, Matthew Flinders (1774-1814) földi maradványait azonosították a régészek London egy hajdani temetkezőhelyen a HS2 nagysebességű vasúti hálózat építési munkálatainak keretében. 2019.01.25 12:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A munkálatok során mintegy 61 ezer csontvázat fognak eltávolítani a St James's Gardens területéről, ahová az új vasúti hálózat állomását fogják megépíteni a Euston pályaudvar szomszédságában - írja a BBC hírportálja.



Az ásatási munkálatok tavaly októberben kezdődtek meg a területen.



A régészek tudták, hogy Flinderst annak idején a St James's Gardensben temették el, ám a kapitány sírköve a területen végzett átépítések áldozata lett a 19. században a Euston pályaudvar kibővítésekor, ezért korántsem sem volt biztos, hogy a híres tengerésztiszt maradványait sikerül azonosítani.



A szakemberek legnagyobb meglepetésére azonban Flinders maradványait hamar megtalálták, és a koporsóját díszítő ólomtáblán olvasható feliratból azt is megtudták, hogy a kapitányt 1814. július 23-án temették el.



A Lincolnshire-ből való Flinders nevéhez számos jelentős hajóút köthető, ezek közül is a legjelentősebb, amikor az Investigator kapitányaként elsőként hajózta teljesen körbe Ausztráliát, bizonyítva annak kontinens voltát. Ugyancsak az ő javaslatára kapta a földrész az Ausztrália nevet.



Flinders kapitány és a St James's Gardens többi halottjának földi maradványait újra el fogják temetni, ám a pontos helyszínt még nem jelentették be.