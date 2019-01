Állatvédelem

Jó hatással volt a tengeri emlősökre és a teknősökre a fajvédelem

Jelentős mértékben nőtt a tengeri emlősök és tengeri teknősök populációinak több mint háromnegyede az után, hogy az állatokra kiterjesztették a veszélyeztetett fajokról szóló amerikai törvényt (ESA) - állapította meg a kaliforniai Biológiai Diverzitás Központ tanulmánya.



A PLOS ONE tudományos folyóiratban közzétett tanulmány szerint a fajok megőrzését célzó intézkedések, mint a különféle fajok speciális bánásmódban részesítése és a halászati szabályozások, párosulva más hazai és nemzetközi intézkedésekkel jelentős mértékben elősegítették a fajok talpra állását, elvezettek a populációk növekedéséhez és ahhoz, hogy egyes fajokat törölni lehetett a veszélyeztetett állatok listájáról - olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.



Az ESA egy erőteljes környezetvédelmi jogszabály, amely védi a veszélyeztetett növényeket és állatokat, és egyre nagyobb számú tengeri fajt védtek meg e törvény alapján, miközben a kihalás veszélyének a kockázata egyre inkább nő az óceánok élővilága esetében.



A központ munkatársai Abel Valdivia vezetésével összegyűjtötték az amerikai törvény által védett mind a 62 tengeri emlősfaj és tengeri teknősfaj populációinak nagyságáról rendelkezésre álló éves adatokat. Elemezték 14 tengeri emlősfaj 23 populációjának és öt tengeri teknősfaj nyolc populációjának változásait és a fajok talpra állásának folyamatát.



A kutatók azt találták, hogy 18 tengeri emlőspopuláció és hat tengeri teknőspopuláció jelentős mértékben nőt az után, hogy bekerültek a törvénybe. Azt is kimutatták azonban, hogy két tengeri emlősfaj populációi csökkentek. A tengeri teknősöknél nem észleltek ilyen folyamatot. Három tengeri emlőspopuláció és két tengeri teknőspopuláció esetében nem mutattak ki változást.



A tanulmány szerzői szerint a 24 számbelileg megnövekedett populáció azon fajokhoz - nagy testű bálnákhoz, lamantinokhoz és tengeri teknősökhöz - tartozott, amelyekre 20 éve vagy még korábban terjesztették ki a törvény védelmét.



Ezek az eredmények rámutatnak arra, hogy a tengeri emlősök és a tengeri teknősök képesek talpra állni jelentős populációcsökkenés után is, ha időben és hatékonyan megvalósítják a fajok védelmére hozott intézkedéseket - hívták fel a figyelmet a szakemberek.