A kutyája egy fokkal sem jobb, mint a macskája!

A bűnbánó kutyákról szóló videók a karácsonyi szezon "cukiságbombái", épp ezért írt a Qubit arról, vajon a kutyák tényleg megbánják-e bűnüket, mint ahogy az a gazdák interpretálják. A kutyatartók szerint a csínytevésen kapott ebek azért húzzák be fülüket-farkukat és néznek esdeklően, mert lelkiismeretfurdalásuk van, ám Konok Vera pszichológus, az ELTE Etológiai Tanszékének tudományos munkatársa emlékeztet: az állati érzelmek kutatása még gyerekcipőben jár.



Miután a legtöbb érzelmeket is érintő kutatásban az ember számol be a kutya viselkedéséről, az emberek részben a sajátjaikhoz hasonlóan képezik le a kutya érzelmeit - mondja Konok.



Elképzelhető, hogy saját érzelmeinket kivetítjük a kutyákra (emberi érzelmeket vélünk felfedezni rajtuk) még akkor is, amikor valójában a kutya nem azt az érzelmet éli át.



Ugyanerről írt korábban Alexandra Horowitz, a Columbia Egyetemhez tartozó Barnard College pszichológus egyetemi tanára is, aki szerint azért is nehéz felismerni a kutyák érzelmeit, mert bűnbánó viselkedésük rendszerint megegyezik a szidalmazás és büntetés során mutatott testbeszédükkel, vagyis a félelemmel.



A rosszaságon kapott kutyák nem bocsánatért esdekelnek, hanem ezért hódolnak be, mert nem akarnak konfliktusba kerülni a szeretett gazdával. A meghunyászkodást ez magyarázza, nem pedig a bűntudat.



Az állati érzelmeket ugyan nem vitatják a tudósok, de az emberi bűntudathoz hasonló komplexebb érzelmekre még nincs bizonyíték.