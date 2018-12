Csillagászat

Mától érdemes az eget kémlelni a Geminidák meteorraj miatt

A Google főoldala is a Geminidák előtt tiszteleg egy alkalomhoz szabott rajzcsokorral, ugyanis a meteorraj a napokban lesz a leglátványosabb.



A Geminidák idén december 4-én érte el a Földet, ám legnagyobb számban december 13-án és 14-én láthatók a meteorok, akár óránként százat is látni lehet.



A légkört 35 kilométer per másodperces sebességgel érik el, ami lassabb más meteorrajokénál, viszont fényesebbek az átlagnál.



A meteorraj forrása a 3200 Phaethon nevű kisbolygó, amelynek a Nap közelébe érve az üstökösökhöz hasonlóan látható csóvája lesz és por válik le róla, ebből lesznek a Föld légkörébe lépve a meteorok. A Geminidák a nevét az Ikrek (Gemini) csillagképről kapta, mert annak irányából éri el a Földet - írja az Index.