Tudomány

Az első hangok a Marsról

November 26-án sikeresen landolt az InSight a vörös bolygón. A robot leszállóegység (tehát nem rover) 5 méteres mélységig fog lefúrni a talajba, hogy onnan mintát véve kiderüljön, mi is történt a bolygóval.



Az InSight a rá telepített eszközök segítségével hamar megkezdte munkáját, jöttek is a képek, illetve a marsi mozgást is mérni kezdte. Ekkor történt, hogy a hanghullám által keltett mozgást is befogta a légnyomás-érzékelő, valamint a szeizmométer együttesen, így sikerült felvenni az InSight napelemei között átfújó marsi szelet.



A kalkulációk szerint a szél 16-24 km/h közti sebességgel fújhatott. A hallgatásához fülhallgató javasolt, a videón ikon jelzi, hogy folyamatos a hang, de a végén azért már jól lehet hallani a marsi szelet.