Csillagászat

Két, sütisdoboz-méretű szerkezet landolt egy aszteroidán

Sikeres volt a japán szonda apró rovereinek landolása az aszteroidán és már és képeket is küldtek. 2018.09.24 05:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Sikeresen landoltak a Ryugu aszteroidán a japán Hajabusza-2 kis kutatóroverei, és már képeket is küldtek a Földre - számolt be róla a BBC News.



A két apró rover, amely a Hajabusza-2 szondáról vált le pénteken, az egy kilométer átmérőjű Ryugu aszteroidát vizsgálja. "Mindkét rover jó állapotban van" - erősítette meg szombaton Twitter-üzenetben a japán űrhivatal (JAXA) hozzáfűzve még, hogy már adatokat és képeket is küldtek.



A két, "sütisdoboz-méretű", egykilós műszer feladata, hogy felvételeket készítsen az aszteroidáról, megmérje a felszíni hőmérsékletet, mielőtt nagyobb kutatóműszereket bocsátanak a Ryugu felszínére.



A Hajabusza-2 júniusban érkezett meg a Földtől mintegy 280 millió kilométer távolságban lévő Ryugu közelébe három és féléves utazás után.