Régészet

Emberi csontok hevernek szanaszét a dabasi Krisztus-szobor mellett

Az odalátogatók egy részét igencsak zavarja, hogy emberi csontok hevernek szanaszét a Dabason felépített hatalmas Krisztus-szobor tőszomszédságában. Az Index szerint a telek tulajdonosa azzal védekezik, hogy a területen egykor temető volt, régóta folynak itt ásatások, de a munkálatok félbe maradtak.



A mintegy 10 méteres szoborra sokan kíváncsiak, aljában szentély is épül. A félkész szentély mögött egy tömegsír fekszik, a gödrökben rengeteg csont hever, csontok merednek ki a homlokfalból, letakaratlanul. Van, aki ezt felháborítónak, kegyeletsértőnek tartja.



A szobrot felállító Áldos Hagyományőrző Kulturális Egyesület vezetője, Ronga József azt mondta, a csontokkal teli gödrök már nem az ő területükön vannak. Ők is végeztettek régészeti feltárást, mert a területen Árpád-kori templom és temető volt, a feltárás során talált csontokat aztán visszatemették, a szobor talapzatára pedig kiírták, hogy ott vannak újratemetve őseink fellelt földi maradványai.



A telek egyik tulajdonosa Kosztolányi Gyula, tulajdonostársaival az egyesületnek is ők adtak területet a szoborhoz. Ő azt mondja, tíz éve ásatások folynak, aki az M0 építkezése felé jár, az is bárhol láthat hasonlót. Saját bevallása szerint eddig is sokmillió forintot költött Dabas múltjának felkutatására, az árkok pedig tavaszig biztosan nyitva maradnak, akkor tudják majd folytatni a munkát. A csontokkal teli gödröket viszont nem takarhatja le, vagy temetheti be, mert azzal lelőhely-rongálást követne el.



Kosztolányi szerint a problémát az okozza, hogy a szobor átadása óta jóval többen jönnek szétnézni, és hiába írták ki, hogy ez magánterület, ahol régészeti feltárás zajlik, ezt sokan nem veszik figyelembe. Azt viszont megígérte, hogy amint teheti, építeni fog egy kerítést, ami egyértelművé teszi, hogy tilos a belépés.