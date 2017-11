Csodagyerek

A Marson éltem - állítja egy orosz fiatal

2017.11.07

A most 20 éves Boriska Kipriyanovich közel két évtized óta döbbenti meg a szakértőket a világűrrel kapcsolatos tudásával. A szülei szerint kifejezetten csodagyerek, már 2 hónaposan beszélt, két évesen írt, olvasott és rajzolt. A volgogradi fiatal azt mondja, a háború sújtotta Marson élt, míg újra nem született a Földre.

Orvos anyja arról számolt be, hogy már születése óta csodákat produkált, nemcsak fejlettségi szintjével, hanem azzal is, amikről és ahogyan beszélt. Olyan dolgokról tartott hosszas leírást, amikről még csak nem is hallhatott, kedvelt témája volt más bolygók civilizációja, illetve a külső világűr.



Boriska sokat mesél előző életéről is, amikor a háború tépázta Marson élt, nukleáris katasztrófát követően. A kb. 220 centis marslakók a föld alatt éltek és széndioxidot lélegeztek be. Halhatatlanok voltak, és 35 év után nem öregedtek tovább. Technológiailag fejlett bolygón élt, ahol képesek voltak a csillagközi utazásra is.



A marslakók egyébként jó kapcsolatban voltak az egyiptomi civilizációval, anno ő is járt a Földön pilótaként. Elmondása szerint a Földön akkor változott meg drámaian minden, amikor a gízai nagy szfinxet kinyitották. Ez a nyitomechanizmus egyébként a füle mögé van rejtve.