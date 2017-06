Programajánló

Szeptember 29-én rendezik a kutatók éjszakáját

Szeptember utolsó péntekjén Magyarország ismét csatlakozik az egész Európában ünnepelt kutatók éjszakája elnevezésű fesztiválhoz, amely idén szeptember 29-én várja az érdeklődőket.

A rendezvényen a látogatók beléphetnek máskülönben zárt laboratóriumokba, megismerkedhetnek a tudományos kutatás új eredményeivel, sok helyen játékos formában sajátíthatnak el tudományos ismereteket.



Bár a kezdeményezés elsősorban a kutatói pálya népszerűsítését szolgálja, ezért leginkább a tizen- és huszonévesekre számít, gyerekektől az idősebb korosztályig mindenki megtalálja az őt érdeklő programokat - közölték a szervezők az MTI-vel.



Az első kutatók éjszakáján még csak néhány intézmény nyitotta meg kapuit, és szervezett érdekes programokat, tavaly már 46 város mintegy 200 helyszínén kétezernél is több program várta a sok tízezer érdeklődőt. Európa-szerte több mint egymillióan vettek részt az ünnepen csaknem félezer városban.



A tavalyi tapasztalatokra építve idén is szerveznek a rendezvényt megelőző héten gerillaakciót, amelynek keretében ismert tudománynépszerűsítő szakemberek Budapest egy forgalmas pontján próbálják bevonni a járókelőket tudományos kísérletekbe.



Az Európai Bizottság Marie Sklodowska-Curie Akciója azért hirdeti meg és támogatja pályázattal is évről évre ezt az eseményt, mert Európa jövőbeli versenyképességének a tudományos kutatás és az innováció a záloga. Kiemelten fontos felhívni erre a fiatalok figyelmét, hiszen ők lesznek a jövő kutatói és fejlesztői.