Elő a távcsövekkel!

Jó nagy aszteroida halad ma el mellettünk

A 2014 J025 jelű kisbolygó - amelynek legnagyobb átmérője a becslések szerint 1,4 kilométer - biztonságos, 1,8 millió kilométeres távolságra fog elrepülni a Föld mellett.

A Föld "közelében" halad el szerdán egy három éve felfedezett, viszonylag nagy aszteroida - erősítették meg az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA kutatói.

Forrás: NASA

A 2014 májusában felfedezett, 2014 J025 jelű kisbolygó – amelynek legnagyobb átmérője a becslések szerint 1,4 kilométer – biztonságos, 1,8 millió kilométeres távolságra fog elrepülni a Föld mellett, ami Föld-Hold-távolság 4,6-szorosának felel meg.



“Meg tudjuk mondani néhány másodperces pontossággal, hogy az objektum mikor lesz a legközelebb, és néhány száz kilométeres eltéréssel azt is, hogy mekkora lesz ez a távolság” – mondta el telefonon Davide Farnocchia, a NASA Föld közeli objektumokat vizsgáló programjának matematikusa.



Hozzátette, hogy az aszteroida pályájáról az elmúlt években begyűjtött adatokból mindez nagy biztonsággal megállapítható. Mint ahogy az is, hogy a következő 500 évben a J025 nem közelíti majd meg ennyire a Földet.



Bár az égitest kétszer olyan fényes, mint a Hold, szabad szemmel nemmel nem lesz látható. Otthoni távcsövekkel azonban szerdától egy vagy két éjszakán keresztül is láthatják az égboltot figyelő amatőr csillagászok.



A szakemberek ismerete szerint hasonló méretű aszteroida legközelebb 2027-ben fog elhaladni a Föld mellett: az 1999 AN10 jelű, 800 méter átmérőjű kisbolygó 380 ezer kilométerre közelíti majd meg bolygónkat.