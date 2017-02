Csillagászat

NASA-bejelentés: 7 Föld-szerű bolygót találtak egy közeli naprendszerben

Fontos bejelentést harangozott be az amerikai űrhivatal szerda délutánra, és valóban izgalmas dolgot találtak, bár az már előre feltételezhető volt, hogy exobolygókról lesz szó. A csillagászok ugyanis Földhöz hasonló bolygót találtak a TRAPPIST-1 nevű vörös csillag körül.



A kutatók szerda - helyi idő szerint délutáni - bejelentése szerint a tőlünk nagyjából 39 fényévnyire lévő naprendszerben legalább hét, a Földhöz nagyjából hasonló méretű bolygót lát keringeni a Spitzer űrtávcső a TRAPPIST-1 hideg törpecsillag körül. Persze, hét bolygós rendszerekre már korábban is bukkantak, de hogy mind Föld-méretű bolygó legyen, na ilyet még nem találtak.



A tudósok feltételezése szerint mind a hét bolygónál van esély a folyékony víz jelenlétére. A hétből három bolygó van a lakhatósági zónában, ami azt jelenti, hogy ezek felszínén akár élet is lehet.



A tudósok ezt követően a létfontosságú gázok, többek között oxigén valamint a metán nyomai után kutatnak. Sőt, a James Webb űrtávcsövet is bevetik, hátha talál a légkörben l ózonmolekulákat is!