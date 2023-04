Oktatás

Hátrányos helyzetű tinédzser lányok oktatását segíti a MOME Fruska programja

A workshopokon a résztvevő fiatalokat végigvezetik egy konkrét tárgy elkészítésének minden folyamatán a tervezéstől a kivitelezésig.

A hátrányos helyzetű 10-18 év közötti lányoknak ígér többszintű tanulási élményt a Fruska program és módszertani kézikönyv, amelynek foglalkozásain a tervezéstől a használati tárgyak elkészüléséig minden folyamatot elsajátíthatnak a résztvevők.



A MOME Innovációs Központ Social Design Hub Fruska névre keresztelt módszertani programja abban segíti a kamasz lányokat, hogy magabiztos, gyakorlati tudást szerezhessenek - olvasható a MOME közleményében.



A 2021-ben indult kutatás eredményeként az egyetem kutatócsoportja kidolgozott egy egyedi módszertant és oktatási programot, amely egyesíti a szakmai, a pszichológiai és a kommunikációs készségek, valamint a társas tanulás elemeit. A programot összegző, most megjelenő kézikönyvben bemutatják a módszertani tudnivalókat, amelyek szabadon alkalmazhatók az oktatás, a szociális fejlesztés vagy felzárkóztatás területein.



A módszer lényege, hogy kisebb közösségek, oktatási intézmények által szervezett workshopokon a résztvevő fiatalokat végigvezetik egy konkrét tárgy elkészítésének minden folyamatán a tervezéstől a kivitelezésig. A feladatok nehézsége fokozatosan nő, az egyszerű, papírról történő modellezéstől kezdve a bonyolultabb gyártási folyamatok felé haladva. A technikákat a célcsoportok képzettségi szintjének és technológiai ismereteinek megfelelően választják ki. A foglalkozásokon létrehozott tárgyak többsége fából készül, mivel ez egy könnyebben hozzáférhető, jól megmunkálható és tartós anyag.



A húszoldalas kiadvány a módszertani bevezető mellett tartalmazza a workshopok részletes leírását is angol és magyar nyelven.



A kutatócsoport 2021 nyara óta több fővárosi és vidéki lányközösségben is tesztelte a módszertant, többek közt a Láthatatlan Tanodában vagy a Deák Diák Általános Iskolában.



A Fruska kézikönyv digitális formában is letölthető a MOME weboldaláról.