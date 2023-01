Magány

Az 57 gyerekes apa nem talál tartós kapcsolatot

A spermadonoráció általában névtelen, és a donorok nem tekinthetők a donor spermájának felhasználásával fogant gyermek jogi vagy biológiai apjának.

A legtöbb esetben a spermadonoroktól elvárják, hogy névtelenül adományozzák spermájukat, és nincsenek jogaik vagy kötelezettségeik a gyermekkel vagy a gyermek családjával szemben. A donorokat általában genetikai és egészségügyi szűrésnek vetik alá, és elvárják tőlük, hogy részletes személyes és egészségügyi információkat adjanak, de nem várható el tőlük, hogy kapcsolatba lépjenek a gyermekkel vagy a gyermek családjával.



Egyes spermabankok azonban lehetővé teszik a donorok megismerését, aki akár bizonyos szinten részt is vehet a gyermek életében.



Vegyük például Kyle Gordyt, a hivatásos spermadonort, aki eddig 57 gyermeket nemzett, és szívesen tartja a kapcsolatot a gyermekeivel. Most azonban bevallotta, hogy egyre nehezebben talál magának nőt komoly kapcsolata.



Bár nem vitatta szerepét abban, hogy sok embernek segített családot alapítani és bővíteni, azonban "munkája" megakadályozta abban, hogy megvalósítsa azt az álmot, ami sokak számára többé-kevésbé teljesült.



A 30 éves Gordy bevallotta, hogy egyre nehezebb komoly kapcsolatot találnia. A kaliforniai férfi kijelentette, hogy több nővel is találkozgat, de egyikük sem érdeklődik egy hosszú távú kapcsolat iránt. Ehelyett a figyelem, amit a legtöbb nőtől kap, csak azért van, mert a spermáját felhasználva szeretnének anyává válni.



Elmondta még, hogy sok hölgy azért is őt preferálja, mert azt szeretnék, ha a donor biológiai apaként lenne jelen a gyermek életében. Ez azonban nem vonzó a többi nőnek.



Gordy persze nem bánta meg. Kezdett azonban rájönni, hogy álmai nőjének megtalálása így nem lesz könnyű feladat.