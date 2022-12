Állatvédelem

Tilalom az állatokon tesztelt kozmetikumokra New York államban

New York állam betiltotta az állatokon tesztelt kozmetikumok értékesítését, és ezzel az Egyesült Államok tizedik állama, ahol állatvédelmi okokból korlátozzák a megvásárolható termékek körét.



Az állam kormányzója még csütörtökön írta alá a jogszabályt, ami januárban lép hatályba.



A tilalomról szóló törvény szószólójaként Linda Rosenthal, az állami törvényhozás képviselője arra hivatkozott, hogy mára a kutatási módszerek annyit fejlődtek, hogy szükségtelen a termékfejlesztés során "állatoknak embertelen kísérleteken átesniük annak érdekében, hogy új sminket, vagy sampont hozzanak létre a kozmetikai vállalatok".



Az állatok védelmére hivatkozva New York állam mellett Virginia, Kalifornia, Louisiana, New Jersey, Maine, Hawaii, Nevada, Illinois és Maryland állam tiltja az állatkísérletek nyomán összeállított kozmetikumok értékesítését az Egyesült Államokban.



Washingtonban már a képviselőház előtt van az a szövetségi törvényjavaslat is, amely az egész Egyesült Államok területén betiltaná az ilyen kozmetikai termékeket. A Humánus kozmetikumok törvénye című javaslatot 2021 decemberében nyújtották be a kongresszus alsóházához.



Az elképzelést 375, Egyesült Államokban működő vállalat támogatta egy aláírásgyűjtés során, köztük több kozmetikai termékekkel foglalkozó drogérialáncok - közölte a Humane Society állatvédelmi szervezet.



New York államban nem a kozmetikumok tilalmáról szóló törvény életbe léptetése volt az állatvédők egyetlen győzelme a héten, ugyanis Kathy Hochul kormányzó csütörtökön aláírta azt a jogszabályt is, amely 2024 decemberétől megtiltja az állam területén működő kisállatkereskedéseknek a kutyák, macskák és nyulak értékesítését.