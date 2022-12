Siker

Átadták az Év kiváló magyar méze verseny díjait

A XIII. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztiválon szombaton hirdették ki a fajtamézek versenyének eredményét és az idei év legjobb magyar mézét.



2022-ben az Év kiváló magyar méze a csővári Dian Richárd akácméze lett.



A zsűri értékelése szerint a legjobb akácmézet Hegedűs Gábor készítette Hódmezővásárhelyen, a legjobb repcemézet a dunaújvárosi Gál Balázs Sándor, a legjobb vegyesmézet pedig Dian Gergő Csőváron.



Fajtaméz kategóriában Hanzel Róbert hárs méze nyert Kaposmérőről, az egyéb fajtaméz kategóriában a pécsváradi Tojzán Zoltán facélia méze diadalmaskodott.



A napraforgóméz kategória első helyezettje Jó István lett, aki Nagytarcsán méhészkedik. A különleges méz kategória első helyezettje a gyulai Alb György mogyorós-csokoládés méze lett - tájékoztatta az MTI-t Árgyelán János versenyigazgató, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) Békés megyei szaktanácsadója.



A felhívásra rekordszámú, 448 mintát küldtek be idén, azokat ötfős szakmai zsűri bírálta. Az értékelési szempontok között szerepelt a tisztaság, a víztartalom, a jellemző szín, a méz fajta szerinti illat jellege, az íz tisztasága, a csomagolás, valamint a harmónia, az összbenyomás.



Csaknem hatvan minta került a második körbe, azokat az Eurofins Food Analytica Kft. először analitikai szempontból elemezte, majd a víztartalmat, a fruktóz-glükóz arányt nézték, valamint a méz pollenösszetételét is megállapították. Így alakult ki a végső sorrend.



A győztesek jogosultak arra, hogy jövőre a mézüket egy matricával lássák el, amely igazolja a versenyen elért fokozatot a vásárlók felé.



Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke - aki maga is a bíráló bizottság tagja volt - elmondta, a gyulai mézverseny az egyetlen országos szintű megmérettetés, amely jelentős a méhészek szempontjából.