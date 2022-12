Állati

Egy kaliforniai kislány engedélyt kapott unikornistartásra

Engedélyt kapott egy kaliforniai kislány a Los Angeles-i állatvédelmi hatóságtól, hogy unikornist tarthasson, ha talál egyet.



Az élénk képzeletű Madeline lett az első, akinek ilyen engedélyt kiadott a hatóság. Azonban feltételekhez is kötötték az engedélyt: a mesebeli lénynek bőséges napfényt, holdfényt és szivárványt kell kapnia, és havonta legalább egyszer puha ronggyal ki kell fényesíteni a szarvát.



Marcia Mayeda, a Los Angeles megyei állatgondozási és állatellenőrzési osztály igazgatója rózsaszínű, szív alakú fémtáblácskát küldött a lánynak "Állandó egyszarvú engedély" felirattal, és mellékelt hozzá egy kis plüss unikornist is.



Madeline novemberben fordult levélben a hatósághoz, amelyben azt kérte, engedélyezzék, hogy ha talál egy unikornist, azt az udvarukban tarthassa.



Mayeda megdicsérte a lányt, amiért felelős állatartóként engedélyt kért, és megfelelő, szeretetteljes környezetről is gondoskodik leendő állata számára.



A hivatal a közösségi médiában hozta nyilvánosságra a különös engedély kiadásának történetét, de a lány valódi nevét nem árulták el.