Eltűnt 29 év az életéből a semmibe

Úgy ébredt fel a motorbalesete után, hogy azt hitte, 1993 van

A súlyos balesetek gyakran vezetnek olyan sérülésekhez, amelyeknek életre szóló hatása lehet, az egyik ilyen a memóriavesztés. Vannak, akik teljes emlékezetkiesésben szenvednek, amikor mindent elfelejtenek az életükből - néha még a nevüket is. Mások csak töredékeket veszítenek el az emlékezetükből, és néhányra még emlékeznek.



Egy férfi az Egyesült Államokban így járt, miután a motorbalesetét követően úgy ébredt fel, hogy 1993-ban jár. Amit ezután tett, attól elolvadt nemcsak a felesége, hanem a fél internt.



Egy férfi az Egyesült Államokban alig élte túl tavaly a motorbalesetet; arra ébredt, hogy 1993-at írunk, és újra megkérte felesége kezét.



A házaspár, Kristy és Andrew Mackenzie Virginia államban él. 2021 júniusában egy baleset miatt a halállal néztek szembe, miután egy autó kihagyott egy piros lámpát, és nekicsapódott a motorjuknak.



Az ABC 7 beszámolója szerint a házaspár több mint 50 métert repült át az út túloldalára, a férj pedig nem nyerte vissza eszméletét sem, életmentő műtétre szorult. A baleset után azonnal egy közeli kórházba szállították őket, mivel belső vérzést, átszúrt tüdőt és csonttöréseket szenvedtek.



Andrew három nap kórházi ápolás után ébredt fel. De sajnos némi emlékezetkiesés is jelentkezett nála, mivel úgy ébredt fel, hogy azt hitte, 1993-ban van: 29 év az életéből eltűnt a semmibe.



A hírportálnak nyilatkozva Kristy elmondta, hogy még a saját lányait sem ismerte fel, akiket Lorelai Mentzer és Amanda Mackenzie néven azonosítottak. "Azonnal csak annyit mondott: 'Hol van a feleségem? Hol van a feleségem?' És azt hiszem, azt hitte, hogy a kórházban dolgozom" - mondta Lorelai.



Andrew viszont a beszámolók szerint azt mondta: "Az egyik első dolog, amire emlékszem, hogy Kristy egy kerekesszékben ül az ágy mellett, és aggódik, hogy vigyázzak magamra".



Miután összesen 11 napot töltöttek a kórházban és kiterjedt rehabilitáción estek át, a pár ezután már járni is tudott. Az orvosok azt mondták, nem tudják, hogy a férfi emlékezete valaha is visszatér-e, de a felesége ragaszkodott hozzá, hogy a saját szobájában helyezzék el, mert úgy gondolták, ez segít neki emlékezni az elveszett évekre.



Ahogy jobban lett, a család augusztusban még tengerparti nyaralásra is elment. Ezen a kiránduláson tette fel Andrew másodszor is a nagy kérdést, és a pár napokkal később megújította fogadalmát. "Szerencsére igent mondott. Már 37 éve voltunk házasok" - mondta Andrew.