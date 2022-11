Elképesztő eset

Több mint öt évtizedes keresés után egy texasi család végre megtalálta elrabolt gyermekét

Több mint öt évtizedes keresés után egy texasi család végre megtalálta elveszett lányukat, aki tőlük ezer mérföldre, Dél-Karolinában élt. A hihetetlen történet nemrég került napvilágra, miután az emberek az interneten segítettek Melissa Highsmithnek visszatalálni a gyökereihez és újraegyesülni a családtagjaival, miután egyéves kisgyermekként elrabolták.



A bizarr "hajsza" egy texasi emberrablás eredménye volt, amikor Melissa édesanyja, Alta Apantenco egy megjelent újsághirdetésen keresztül bébiszittert bérelt fel. Mivel Alta dolgozó anya volt, lehetetlen feladattá vált, hogy egyedül próbálja felnevelni a lányát. Ezért, hogy segítsen magán, 1971-ben felfogadott egy bébiszittert. De az egyetlen hiba, amit Alta elkövetett, az volt, hogy úgy vett fel egy nőt, hogy soha nem találkozott vele személyesen.



Amíg Alta nem volt otthon, lakótársa átadta Melissát a bébiszitternek, aki a The Guardian szerint elrabolta a kislányt, és soha nem adta vissza. Melissa családja azonban sosem felejtette el eltűnt gyermekét, hiszen feljelentést tettek a rendőrségen, és fél évszázadon keresztül minden novemberben partit rendeztek a lány születésnapján.



Még egy Facebook-oldalt is indítottak, "Finding Melissa Highsmith" néven. Az oldalon keresztül a család még szeptemberben kapott egy tippet, hogy Melissa valahol Charleston környékén van. A névtelen bejelentést követően a család újra találkozhatott Melissával, aki végül láthatta az édesanyját, az édesapját és két testvérét.a

Melissa nővére, Victoria elmondta: "Nem tudtam abbahagyni a sírást" - folytatta. "Túlságosan boldog voltam, és még mindig a fellegekben járok, és próbálom felfogni, hogy a nővérem ott volt előttem, és hogy megtaláltuk". A másik testvér, Sharon elárulta, hogy Melissa megtalálása a TikTok-ról elhíresült 23andMe DNS-teszt használatának és a saját nyomozásának közös eredménye volt.



Sharon Highsmith azt is kiemelte, hogy Melissa eltűnése különösen nehéz volt édesanyjuk számára. Nemcsak a lányát veszítette el, hanem azzal is megvádolták, hogy megölte elveszett gyermekét. Melissa felkutatása a család számára diadallá vált, és egyben a megvádolt anyának is igazat adott. Sharon dühének adott hangot: "A családunk szenvedett a hatóságok miatt, akik rosszul kezelték ezt az ügyet". Kiemelte családja jövőbeli szándékait: "Jelenleg csak szeretnénk megismerni Melissát, üdvözölni őt a családban, és bepótolni az 50 évnyi elvesztegetett időt".



Miután a Melissa utáni hajsza véget ért, a család hivatalos közleményt adott ki. A nyilatkozat tükrözte azt a fájdalmat, amit az elveszett lányuk keresése során átéltek, ami több mint fél évszázadon át tartott: "Soha ne add fel. Kövessetek minden nyomot."