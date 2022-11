Nevelés

Túl sokat tévézett, ezért egész éjjel tévéznie kellett büntetésből - videó

A fél világ egy kínai házaspár ellen fordult, mert büntetésből egész éjszakán át tévézésre kényszerítették gyermeküket, amiért az túl sokat tévézett.



Bár tagadhatatlan, hogy ez egy olyan probléma, amellyel a legtöbb modern szülőnek valamikor szembe kell néznie, az a mód, ahogyan a szülők kezelték az egész helyzetet, hatalmas vitát váltott ki.



A közép-kínai Hunan tartományból származó nyolcéves fiút otthon hagyták, amíg szülei elmentek, és arra kérték, hogy helyi idő szerint este fél kilencig fejezze be a házi feladatát és feküdjön le. Hazatérve azonban a szülők azt tapasztalták, hogy a gyerek nem fejezte be a házi feladatát, hanem még mindig a tévét nézte, ami feldühítette őket. Bár a fiú lefeküdt, amint a szülei hazaértek, az anyja visszarángatta a nappaliba, bekapcsolta a tévét, és arra kényszerítette, hogy egész éjjel nézze.



Először valóban nyugodtnak tűnik, de ahogy telnek az órák, látszik, hogy nagyon küzd, hogy ébren maradjon. Bár remélte volna, hogy valamikor ki tud osonni a szobájába, ezt megnehezítették a szülei, akik felváltva figyelték őt. Az apjának többször is fel kellett ébresztenie. A szülők csak hajnali 5 óra körül engedték lefeküdni a fiút.



Bár a fiú talán megleckéztetve lett, és egy ideig valószínűleg kerülni fogja a tévét, az eset heves vitát váltott ki a szülői nevelésről.



"Nekem is volt hasonló tapasztalatom. Miután három napig vittük a hároméves fiunkat, aki rajong a KFC-ért, hamburgert és csirkét enni, a negyedik napra elment a lelkesedése" - mondta egy személy.



"A büntetés túl kemény volt, és mi van, ha a kisfiú elkezd hozzászokni a későig tartó éjszakázáshoz?" - tette hozzá egy másik.