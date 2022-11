Metoo

Warren Beatty-t 50 évvel ezelőtti szexuális zaklatással vádolták meg

A híres színészt, rendezőt és producert, Warren Beatty-t beperelte egy nő, aki azzal vádolja, hogy 1973-ban, kiskorúként szexuális kapcsolatra kényszerítette.



A Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróságon hétfőn benyújtott perben Kristina Charlotte Hirsch azt állítja, hogy a 85 éves Beatty arra használta fel hírességének státuszát, hogy "előkészítse, manipulálja, kihasználja és szexuális kapcsolatra kényszerítse" őt, amikor a nő 14 éves volt, a férfi pedig 36 év körüli.



Hirsch azt állítja, hogy miután egy filmforgatáson találkozott vele, Beatty állítólag elkezdte meghívni a szállodai szobájába, valamint segítséget ajánlott fel a házi feladathoz és elvitte autóval.



Azt állítja, hogy az állítólagos kapcsolat miatt "súlyos érzelmi, fizikai és pszichológiai stresszt" szenvedett, és kártérítést követel Beatty-től.



A felperes először 2017-ben hozta nyilvánosságra állításait. A pert most a 2019-es kaliforniai úgynevezett look-back-törvénynek megfelelően nyújtotta be, amely hároméves ablakot ad a szexuális visszaélések túlélőinek az elévülés elkerülésére.



Beatty először az 1967-es Bonnie és Clyde című bűnügyi dráma főszereplésével vált híressé. 1982-ben Oscar-díjat és Golden Globe-ot nyert a "Vörösök" című történelmi film rendezéséért, amely az amerikai kommunista mozgalomról szólt.



Hirsch az 1982-es 'Countryman' című filmben szerepelt akkori férje, Hiram Keller oldalán.



A per hírére ugyanazon a héten érkezett a hír, amikor Paul Haggis Oscar-díjas kanadai forgatókönyvíró polgári pert vesztett Haleigh Breest publicistával szemben, aki azzal vádolta meg, hogy 2013-ban megerőszakolta őt. Az esküdtszék arra kötelezte Haggist, aki tagadja a vádakat, hogy legalább 7,5 millió dollár kártérítést fizessen Breestnek.