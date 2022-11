Elképesztő!

Az indonéz 'Playboy-király' 88. esküvőjén egyik volt feleségét veszi el újra

Míg régen egyszer házasodtak az emberek, addig ma már újra és újra szerelmesek lesznek, és annyiszor kelnek egybe, ahányszor csak akarnak. Nincsenek megszabott szabályok, persze egyszerre több férje és felesége senkinek nem lehet, illetve 18 év alatti sem, de kapcsolatainkat többnyire saját kényünk-kedvünk szerint alakíthatjuk. Így ma már az sem ritka, ha az emberek kétszer, háromszor vagy talán négyszer is házasodnak, ám egy indonéziai férfi megdöntötte ezt a számot, és most már 88. alkalommal is készen áll a frigyre. A 61 éves indonéziai férfit emiatt "Playboy-királynak" hívják.



Ha valakinek ettől még nem volt túl érdekes a történet, az talán most meglepődik, a Kaan nevű férfi ugyanis az egyik volt feleségével házasodik össze. A hírek szerint új menyasszonya a 86. házasságából származó exfelesége.



A Nyugat-Jávában, Majalengkában élő földműves állítólag azt mondta, hogy nem tudta visszautasítani a nőt, hogy visszatérjen hozzá.



A férfi azt állítja, hogy bár a 86. házassága csak egy hónapig tartott, a nő még mindig "fülig szerelmes" belé. Állítólag azt mondta, hogy bár már régen elváltak, a szerelem még mindig erős közöttük. És most készen állnak arra, hogy újra összeházasodjanak.



Az emberek talán elgondolkodnak azon, hogy ha 61 éves, hogyan lehet, hogy már 87-szer házasodott meg? Kaan állítólag azt mondta, hogy először 14 éves korában házasodott meg. Első felesége, aki akkoriban két évvel idősebb volt nála, két év után elhagyta őt a rossz viselkedése miatt.



A Malay Mail idézte: "Az akkori rossz hozzáállásom miatt a feleségem két év házasság után válni akart". Érdekes fordulat, hogy Kaan ezután spirituális segítséget kért, hogy a nők megőrüljenek érte. Ez egyértelműen bevált, ha a feleségeinek a számát nézzük.



A nőkkel kapcsolatos szándékai azonban továbbra is egyértelműek, és nem akar semmi rosszat azoknak, akiket feleségül vesz. Mint mondta: "Nem akarok olyan dolgokat tenni, amelyek nem tesznek jót a nőknek. Azt is elutasítom, hogy az érzelmeikkel játsszak" - tette hozzá. A gazda továbbá azt állította: "Ahelyett, hogy erkölcstelenséget követnék el, jobb, ha megházasodom".



Azt pontosan tudjuk, hogy hány felesége volt Kaannak, de az nem világos, hogy hány gyermeke született...