Ismerje meg Paris McKenzie-t, a 4 éves influencert, akinek több mint 42.000 követője van

Mit csináltunk négyévesen? Nos, éppen csak az olyan alapvető készségeket tanultuk, mint a beszéd, az evés és az ábécé elsajátítása. De a gyerekek manapság már túlságosan is okosak, és az egyikük mindössze négyévesen már közösségi média influencer. 2022.11.05 16:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A négyéves Paris McKenzie élő közvetítéseket vezet, és édesanyja menő fotókat készít róla. Nem is akárhogyan, ez a pici gyerek megszállottan használja anyukája kameráját, és osztja meg mindennapjait a rajongóival. Édesanyjával együtt 42 ezer feliratkozója van a YouTube-on, és máris elég híres.



A YouTube-csatorna, amelyet ő és édesanyja, Jovey Esin "Mom & Paris in Melbourne" néven vezetnek, igen népszerű. A kis Paris arra kéri édesanyját, hogy folyamatosan fotózza le az öltözékeit.



Miközben róla és lányáról beszélt Jovey, aki Ausztráliából származik, azt mondta: "Imádja a kamerát. Ilyenkor azt kérdezi: 'Anya, csinálnál rólam egy képet ezzzel a háttérrel?' És rögtön azután meg akarja nézni őket, hogy ellenőrizze a pózát. Ha felnő, folytatni akarja a vlogolást. Minden előfizetőnk imádja Párizst. Ő egy társasági lény, szeret beszélgetni. Mindig arra kér, hogy vlogoljak."



Azt is megemlítette, hogy amikor öt percre magára hagyja a lányát a telefonjával, Paris végül magáról készít videókat.



Jovey még 2019-ben indította el YouTube-csatornáját, amikor lánya, Paris még csak egyéves volt. Azért indította a csatornát, hogy dokumentálni tudja az életüket, és megmutathassa a Fülöp-szigeteki családjának.



A csatornájuk azonban beindult, és Paris is elkezdett érdeklődni a vlogolás iránt, ahogy nőtt. Jovey azt mondja, hogy lánya mindig is látta a kamerát, és most már mosolyog rá, amikor az előkerül. Amikor a kamera a közelben van, Paris folyton azt mondja, hogy vlogolni szeretne.



A kislány imád beszélni mindenről, amit aznap csinált, és szereti megmutatni az öltözékét. Amikor éppen nem egy igazi kamerát kattintgat, akkor a játékkameráját használja.



Jovey megemlítette, hogy bár lánya dokumentálja magát a kamerával, a következő születésnapjára kap egy saját kamerát. Szerinte Paris átveszi majd a YouTube-csatornát, ha kicsit idősebb lesz, mert a megszállottja.