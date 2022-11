Erőszak

Életfogytiglan jár az óvszer szex közbeni, a partner beleegyezése nélküli eltávolításáért

Egy ausztrál állam megszavazott egy törvényjavaslatot, amely szigorú büntetést vezetne be azokra a férfiakra, akik szex közben a partnerük beleegyezése nélkül távolítják el az óvszert, amit a köznyelvben "lopakodásnak" neveznek.



A dél-ausztráliai (SA) parlament szerdán fogadta el a törvényjavaslatot, csatlakozva más ausztrál államokhoz, köztük az ACT, Tasmánia, Victoria és Új-Dél-Wales államhoz, amelyek szintén betiltották ezt a gyakorlatot. A lopakodásért elítélt személyeket akár életfogytiglani börtönbüntetéssel is sújthatják.



A büntetőjog egységesítéséről szóló módosító törvényjavaslatnak nevezett jogszabályt Connie Bonaros, Dél-Afrika parlamenti képviselője terjesztette be, aki nyilatkozatában a "lopakodást" "visszataszító" és "undorító árulásnak" nevezte.



"Az ilyen groteszk szeméremsértő cselekmények megérdemlik, hogy ugyanúgy kezeljék őket, mint a nemi erőszakot, és börtönbüntetéssel sújtandó bűncselekménynek minősüljenek" - mondta Bonaros.



Az Ausztrál Kriminológiai Intézet által a múlt hónapban 10 000 ember bevonásával végzett tanulmány szerint állítólag minden harmadik nő és minden ötödik meleg férfi legalább egyszer "lopakodott" már.



Bár a várakozások szerint a "lopakodás" büntetőjogi felelősségre vonásának bevezetése elrettentheti a potenciális elkövetőket, egyesek aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy nem sokan vannak tisztában a kifejezéssel.