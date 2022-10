Állatvédelem

Hetekig ült a kutya a ház előtt, miután gazdái elköltöztek - nélküle

A kutyák a leghűségesebb teremtmények, akiket az ember maga mellett tudhat. Ha egy kutya szereti a gazdáját, mindenre képes, hogy feltétel nélküli szeretetét átadja neki. De sajnos sok nagyon imádnivaló kutya nem kapja vissza azt a szeretetet, amit a gazdájának adott.



Így járt egy nagyon hűséges kutya is, aki két hétig várakozott gazdája háza előtt anélkül, hogy tudta volna, hogy a család elköltözött. De szerencsére a szomszédok meglátták szegény kutyát, és kihívták az Everglades Angels Dog Rescue-t, hogy befogadják. A mentőcsapat élelmet, vizet, menedéket, teljes körű orvosi vizsgálatot és némi törődést biztosított neki.



A kutyának a mentőcsapat a Salvatore nevet is adta.



A kutyamenhely szóvivője elmondta: "Salvatore-t hátrahagyták, amikor a családja elköltözött. De ő továbbra is a ház mellett várakozott, abban a hitben, hogy majd visszajönnek érte. A szomszédok elmondták, hogy jó családi kedvenc volt, különösen a két gyermekükkel". Ez még szomorúbbá teszi az egész esetet.



A mentőszolgálat szóvivője szerint Salvatore szemében szomorúság volt, és egy állat szeme sokat tud beszélni. Nem csoda, hogy kezdetben idegesen és agresszíven viselkedett, a csapatnak sok türelemre, szeretetre és odaadásra volt szüksége ahhoz, hogy a kutya megnyugodjon és jól érezze magát.



Szerencsére végül a történet Salvatore számára boldog véget ért. Miután két hónapot töltött a menhelyen, egy szerető család fogadta örökbe. Ők tavaly veszítették el a kutyájukat.