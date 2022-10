Megható történet

Nézze meg a kislány reakcióját, aki megtudta, hogy az édesanyját örökbe fogadták - videó

Egy gyermek világlátása olyan ártatlan és tiszta, mint senki másé, és ez biztosan örömet okoz annak, aki szemtanúja lehet ennek. 2022.10.14 21:39 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Futótűzként terjedt a videó, amin egy gyermek egyszerű szavai minden erőt magukban hordoznak, hogy ezer sebet begyógyítsanak. Egy új vírusvideó ezt a romlatlan boldogságot mutatta be, a netezőket pedig szeretet töltötte el, amikor szemtanúi voltak, ahogy egy kislány reagált arra a hírre, hogy édesanyja örökbefogadott gyermek.



A kislány épp kérdezgette édesanyját, aki nyugodtan állt és banánt hámozott: "Ki az anyukád?". A kicsi nem hagyta magát, és tovább kérdezősködött: "Miért Mimi az anyukád?" Az anya gondolkodás nélkül kiterítette az igazságot az asztalra, és elmondta gyermekének, hogy őt örökbe fogadták, és ezért "Mimi" az anyukája. Folytatva a miértek felsorolását, a gyermek ismét feltette a kérdést, amire az anya egyszerűen csak annyit válaszol: "mert az anyukám nem akart engem".



Miközben az anya megpróbálta leegyszerűsíteni az igazságot gyermeke számára, a kislány ártatlan simogatása, amellyel megnyugtatta édesanyját, sok szívet megérintett. A kislány azt mondta: "Én téged akarlak". Egészséges reakciója mosolyt csalt az anya arcára, aki odahajolt, hogy megölelje a kisangyalt. A gyermek ezután édes szavakkal árasztotta el édesanyját, amikor ismét kimondta: "Nagyon akarlak", és hozzátette: "Most már én vagyok az anyukád."



Sokan kiálltak az anya reakciója mellett, és megdicsérték, amiért nem csűrte-csavarta kisgyermeke előtt az életének kemény tényeit. A kislány reakcióját elnézve biztosra vehető, hogy mostantól kezdve az anyát kétszeresen is szeretni fogja.