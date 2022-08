Erőszak

Franciaországban 20%-kal több nő halt bele párkapcsolati erőszakba tavaly, mint 2020-ban

A megölt nők harmadát korábban már bántalmazta a gyilkosa, és a bántalmazottak kétharmada ezt jelezte is a rendőrségen. 2022.08.28 MTI

Franciaországban 122 nőt ölt meg a párja vagy a volt élettársa tavaly, ami 20 százalékkal több, mint 2020-ban - derül ki a belügyminisztérium összesítéséből.



A párkapcsolati erőszakba 2021-ben belehalt franciák 85 százaléka volt nő: a 143 haláleset áldozata közül 122 nő és 21 férfi volt.



A korábbi évekhez hasonlóan a párkapcsolati erőszak legfőbb áldozatai a nők, az arány 2006 óta stabil, 2020-ban 82 százalék volt a nők aránya. Abban az évben 102 nőt, míg 2019-ben 146-ot ölt meg az akkori vagy a korábbi párja.



"Az elkövető profilja nem változott. Többségében férfiak, a legtöbb esetben párban élő, francia állampolgárok, 30 és 49 év közöttiek vagy 70 évnél idősebbek, és nem dolgoznak" - olvasható a tanulmányban.



A megölt nők harmadát korábban már bántalmazta a gyilkosa, és a bántalmazottak kétharmada ezt jelezte is a rendőrségen. Ez utóbbiak 84 százaléka feljelentést is tett a bántalmazója ellen.



Az esetek harmadában az elkövető és/vagy az áldozat is az ítélőképességét befolyásoló szer (alkohol, kábítószer, gyógyszerek) hatása alatt állt a bűncselekmény elkövetésekor.



Az esetek elsöprő többségének (78 százalék) helyszíne a pár, az áldozat vagy az elkövető otthona volt.



A korábbi évekhez hasonlóan veszekedések (31 eset) vagy szakítás (27 eset) előzte meg a tettlegességet. A féltékenység (25 eset) és az áldozat betegsége (21 eset) is gyakori kiváltó oka a párkapcsolati erőszaknak.



Átlagosan két és fél naponta halt meg tavaly egy nő Franciaországban párkapcsolati erőszak miatt, míg 2020-ban minden harmadik nap.