Nigeria Black Shines Brightest

Nigéria betiltotta a fehér modelleket

A nigériai reklámoknak a jövőben kizárólag helyi modellekre, statisztákra és szinkronszínészekre kell támaszkodniuk - jelentette be a héten az afrikai ország kormánya. A politikai változások október 1-jén lépnek életbe.



"Minden hirdetésben, reklámban és marketingkommunikációs anyagban kizárólag nigériaiakat kell alkalmazni" - áll a Nigériai Reklámszabályozó Tanács (ARCON) keddi közleményében. A külföldi tehetségeket alkalmazó jelenlegi reklámkampányok folytatódhatnak, de hasonló kampányokra nem adnak ki új engedélyeket az illetékes hatóságok - tette hozzá a kormányhivatal.



A lépés összhangban van a kormány "a helyi tehetségek fejlesztésére, beleértve a gazdasági növekedést" és a helyi reklámipar támogatására irányuló politikájával - áll a közleményben. Nigéria korábban nagymértékben támaszkodott külföldi modellekre és szinkronszínészekre a reklámjaiban, köztük fehér modellekre és brit akcentussal beszélő szinkronszínészekre - írja a The Times.



A kormány már jó ideje küzd az ilyen tendenciák ellen. Korábban azt követelte, hogy a külföldi tehetségeket vonzó cégeknek 100 ezer naira (mintegy 240 dollár) tarifát kell fizetniük minden olyan külföldi modell után, akit egy reklámban használnak - számolt be a brit lap.



"Tíz-húsz évvel ezelőtt, ha megnéztük a reklámokat, azt mondanám, hogy majdnem fele-fele arányban voltak külföldi arcok, és az összes szinkronhang brit akcentusú volt" - mondta a The Timesnak Steve Babaeko, a nigériai reklámszövetség vezetője. Az olyan multinacionális vállalatok, mint a Coca-Cola vagy az LG, globális reklámkampányaikra támaszkodtak Nigériában, amelyekben szintén fehér modellek szerepeltek.



Babaeko szerint az új szabályozás csak "felzárkózik" a nemzeti érzelmekhez. "Az emberek azt fogják mondani: Körülbelül 200 millióan vagyunk, tényleg azt akarod mondani, hogy nem tudtál őshonos modelleket találni ehhez a reklámhoz?" - mondta.



Az ARCON vezetője, Olalekan Fadolapo szintén megvédte a szabályozást, mondván, hogy "a reklámnak rezonálnia kell az emberekre".



"Mit gondol, hogyan fog rezonálni, ha továbbra is külföldi művészeket használunk?" - tette fel a kérdést, hozzátéve, hogy más afrikai nemzetek de facto betiltották a külföldi modelleket a reklámokban, csak éppen az ilyen tilalmakat nem teszik hivatalos szabályozássá.



Mások, például a nigériai tévés műsorvezető, Bolanle Olukanni szerint az afrikai nemzetek közötti versenyről is szó van, mivel sok Afrikában bemutatott reklámot Kenyában és a Dél-afrikai Köztársaságban forgatnak. A nigériai ügynökségeknek mostantól helyben kellene forgatniuk a reklámjaikat - mondta, hozzátéve, hogy "senki sem fog 10-15 modellt Dél-Afrikába repíteni".