A finn nők sorra osztják meg bulivideóikat, támogatásukról biztosítva Sanna Marin miniszterelnököt

Mint ismeretes, a kiszivárogtatott és az interneten megosztott videókon a miniszterelnök egy partin táncolt, énekelt a barátaival, és rendkívül jól érezte magát egy ismert klub VIP-termében.



Miután kritikával illették tettei miatt, a 36 éves Marin, hogy megvédje magát, azt állította, hogy csak táncolt, énekelt és jól érezte magát a barátaival. Azt mondta: "Remélem, hogy 2022-ben elfogadják, hogy még a döntéshozók is táncolnak, énekelnek és járnak bulizni" - számolt be a The Guardian.



A vádak kifigurázására válaszul mémáradat indult táncoló és szórakozó nőket mutatva, amiket "szolidaritás Sannával" hashtaggel osztotanak meg. A finn nők által készített saját felvételeken táncolnak, iszogatnak, és kifejezik támogatásukat a finn női vezető iránt.

Love it! Danish women are posting videos of themselves partying while tagging Finnish Prime Minister Sanna Marin.



To show "Solidarity with Sanna" pic.twitter.com/8gsUTuROLJ