Kultúra

A budapesti divathéten mutatják be kollekcióikat az ukrán divattervezők

Az összefogásra hívja fel a figyelmet a jubileumi Budapest Central European Fashion Week (BCEFW), amelyen Európában először, a nagy divathetek előtt mutatják be új kollekcióikat az ukrán tervezők.



A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint augusztus 29. és szeptember 4. között immár 10. alkalommal rendezik meg a régió egyik legmeghatározóbb divateseményét, a BCEFW-t, melynek részeként a szakmai együttműködések fontosságát helyezik a fókuszba.



Mint írják, az Ukrainian Fashion Week szervezőivel való szoros partneri kapcsolatnak köszönhetően a magyar fővárosban mutathatják be kollekcióikat azok az ukrán márkák, amelyeknek eddig a 25 éve folyamatosan megrendezett kijevi székhelyű rendezvény nyújtott bemutatkozási lehetőséget.



A tájékoztatás szerint a nagy divathetek előtt megtartott BCEFW során természetesen kiemelt szerepet kapnak a magyar, valamint az ukránon túl más regionális tervezők tavaszi-nyári kollekciói is, így városszerte számos esemény keretében ismerheti meg a közép-európai kortárs designereket a nemzetközi divatszakmai közönség.



"Rendkívül fontosnak tartjuk a humanitárius segítségnyújtást, így nem volt kérdés számunkra, hogy a 10. jubileumi BCEFW alkalmával mi is szeretnénk támogatni az ukrán tervezők nemzetközi érvényesülését" - idézi a közlemény Forintos-Szűcs Anitát, az MDDÜ általános vezérigazgató-helyettesét, aki hozzátette: az előző eseményekhez hasonlóan idén is a világ különböző pontjairól várnak vendégeket, ami kiváló alkalmat ad a tervezőknek arra, hogy párbeszédet kezdeményezzenek a nemzetközi közönséggel és további együttműködési lehetőségekre tegyenek szert.



Iryna Danylevska, az Ukrainian Fashion Week (UFW) alapítója és vezérigazgatója kiemelte, hogy elindítják a Support Ukrainian Fashion elnevezésű kezdeményezést annak érdekében, hogy megerősítsék az ukrán tervezőket és biztosítsák új kollekcióik bemutatását a nemzetközi kifutókon.



A közlemény szerint két ukrán tervező önálló catwalk show-val, további ukrán divattervezők pedig collective fashion show-val szerepelnek a 2023-as tavaszi és nyári kollekciókat felvonultató divathéten. Az ukrán divattervezők az értékesítésben is segítséget kapnak, hogy a buyerek és a szakmai közönség minél jobban megismerhesse munkáikat.



A BCEFW idején a divatbemutatók mellett számos kísérőrendezvény is lesz a fővárosban. A hétvégi catwalk show-k helyszínéül a már év elején is nagy sikert aratott Szépművészeti Múzeum szolgál, ahol a kortárs divattervezők darabjainak bemutatásához világhírű festmények és műremekek adnak egyedi keretet - emelik ki a közleményben.

Mint írják, az MDDÜ és az UFW között nem ez az első együttműködés, a két szervezet közötti szakmai kapcsolat részeként több éve kölcsönösen támogatják egymást és a tervezők munkáját. Az ukrán tervezők évek óta visszatérő résztvevői a budapesti divathétnek, a magyar tehetségek pedig a kijevi divathétnek, továbbá az ágazat képviselői egymás divatipari rendezvényein is rendszerint közreműködnek.



Bővebb információ a programokról www.bcefw.com weboldalon található - áll az összegzésben.