Franciaországban alkotmányba foglalnák a terhességmegszakítás jogát

2022.06.25 18:43 MTI

A francia kormány támogatja azt a törvényjavaslatot, amely alkotmányba foglalná a terhességmegszakítás jogát - jelezte Elisabeth Borne francia miniszterelnök szombaton.



Miután az amerikai alkotmánybíróság pénteki döntésével megengedte az amerikai tagállamoknak az abortusz betiltását, Franciaországban először az ellenzéki baloldali szövetség, majd szombaton Aurore Bergé, a Reneszánsz névre átkeresztelt kormánypárt nemzetgyűlési frakcióvezetője is bejelentette, hogy törvénytervezetet nyújtanak be a parlamentbe, amely "alkotmányba foglalná az abortusz tiszteletben tartását".



Ez lehet az első törvényjavaslat, amelyet megszavaz az egy héttel ezelőtt megválasztott új nemzetgyűlés, ahol továbbra sincs olyan egyértelmű többség, amely biztosíthatná a kormányzóképességet, miután Emmanuel Macron pártja és centrista szövetségeseinek Együtt! nevű szövetsége a választások vasárnapi második fordulójában elvesztette abszolút többségét.



Elisabeth Borne a Twitteren azt írta, hogy "a kormány minden erejével támogatni fogja ezt a törvényjavaslatot". Hozzátette, hogy a "parlamentnek nagyon széles támogatottságot kell felmutatnia ezen szöveg körül".



Az amerikai döntés "katasztrofális a nők számára: a világban minden kilencedik percben azért hal meg egy nő, mert az abortuszt rosszul hajtották végre, nem biztonságos módon" - mondta szombaton Aurore Bergé, a kormánypárt nemzetgyűlési frakcióvezetője a France Inter közrádióban. "Ez azt is jelenti, hogy Franciaországban intézkedéseket hozunk azért, hogy a jövőben ne lehessen visszavonni a már létező jogokat" - tette hozzá.



Arra a kérdésre, hogy az amerikaihoz hasonló döntés elképzelhető-e Franciaországban, a kormánypárti politikus elmondta: "Sajnos semmi sem lehetetlen, és a nők jogai törékenyek, rendszeresen megkérdőjelezik azokat" - hangsúlyozta.



Kiemelte, hogy a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés - amely 89 képviselővel 1986 után először rendelkezik önálló frakcióval a nemzetgyűlésben - ellenzi az abortuszt, ezért "nem szabad kockáztatni, és szavatolni kell ezt a jogot az alkotmányba foglalással".



Péntek este Mathilde Panot, az ellenzéki baloldali szövetséget, a NUPES-t vezető radikális baloldali Lázadó Franciaország frakcióvezetője a Twitteren jelezte, hogy pártja hasonló törvényjavaslatot készít elő.



"A tengerentúli tragédia kötelez. Az olyan alapjog bármilyen fékezésének megakadályozására, mint amilyen az abortusz, hétfőn azt javasolom a NUPES-nek, hogy nyújtson be törvénytervezetet ezen jog alkotmányba foglalásához".



A kormányszövetség és a NUPES együtt 296 képviselővel rendelkezik. A javaslat elfogadásához 289 szavazat szükséges, ami az abszolút többség. Amennyiben a szöveget elfogadja az alsóház, az a jobboldali többségű szenátus elé kerül vitára.

Az amerikai döntésre reagálva Emmanuel Macron államfő sajnálatát fejezte ki a nők szabadságának megkérdőjelezése miatt, és úgy fogalmazott, hogy "a terhességmegszakítás minden nő számára alapjog".