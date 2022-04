Híresség

Szakított 35 évvel fiatalabb barátjával Madonna

Szakított 28 éves barátjával Madonna, aki három évig volt együtt a nála 35 évvel fiatalabb táncossal, Ahlamalik Williamsszel - írja a The Sun alapján az RTL. A brit bulvárlap információi szerint az énekesnő a barátainak elmondta, hogy újra szingli, mert a kapcsolata mégsem működött a férfival.



Madonna 2019-ben kezdett el járni a táncossal, akivel január óta nem látták együtt. A Sun információi szerint Madonna most azzal van elfoglalva, hogy társasági életet éljen, és a barátaival és családtagjaival tölti az idejét, valamint új zenéken, és egy, az életéről szóló filmen dolgozik.



Az énekesnő a szakítás ellenére jó viszonyban maradt a férfival, és nincsen közöttük harag - tudta meg a Sun. A lap a szakítással kapcsolatban kereste az énekesnő csapatát is, de kérdéseikre nem kaptak választ.