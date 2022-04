Jog

Az olasz parlamenti többség szerint a béranyaság egyetemes bűncselekménynek számít

A római alsóház igazságügyi bizottsága igent mondott a jobbközép pártok szorgalmazta törvényjavaslatra, amely egyetemes bűncselekménynek akarja nyilvánítani a béranyaságot, vagyis büntethetővé tenné - jelentette a Corriere della Sera című lap pénteken.



A törvénytervezetet a jobboldali ellenzéki Olasz Testvérek (FdI) elnöke, Giorgia Meloni, valamint Mara Carfagna, a jobbközép Hajrá, Olaszország! (FI) párt politikusa, a kormány Dél-Olaszország fejlesztéséért felelős minisztere egyszerre nyújtotta be.



A jogszabály alapjának szövegét az igazságügyi bizottság megszavazta a jobbközép pártok voksaival: a javaslatot az FdI és a FI mellett támogatja a Liga, valamint más jobbközép pártok és a függetlenek frakciójának egy része is.



A béranyaság gyakorlata jelenleg is bűncselekménynek számít, amely három hónaptól két évig terjedő börtönnel és 600 ezer eurótól egy millióig kiszabható pénzbírsággal büntethető.



A törvénytervezet további szigorítást tartalmaz, mivel tiltja és bűncselekménynek minősíti a külföldön történő béranyaságot is.



A Corriere della Sera napilap adatai szerint évente három-négyezer olasz pár megy külföldre anyaméhet bérelni.



A Mario Draghi vezette nagykoalíciós kormány több etikai kérdést érintő törvényjavaslatot napirendre tűzött.



Március 10-én az alsóház elfogadta a segítséggel elkövetett öngyilkosság legalizálását, a törvénytervezet most a felsőház egészségügyi és igazságügyi bizottsága előtt van. A Liga bizottsági tagjai jelezték, hogy nem támogatják a jogszabályt.



Április 27-én térhet vissza az ülésterembe a homo- és transzfóbiával foglalkozó törvénycsomag, amely tavaly októberben megbukott a parlamentben. Félév elteltével ugyanis a tervezet ismét benyújtható. A baloldali Demokrata Párt (PD) politikusa, Alessandro Zan szorgalmazta jogszabály többek között a gender-kultúra iskolákban történő terjesztését is tartalmazza. A PD azt reméli, hogy a törvénytervezetet keresztül tudja vinni még a következő választások, vagyis a mostani parlament 2023 eleji feloszlatása előtt.