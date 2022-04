Gyász

Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy szülés közben meghalt a kisfia

Cristiano Ronaldo hétfőn jelentette be a lesújtó hírt, miszerint egyik ikerbabája meghalt szülés közben.



"Mélységes szomorúsággal kell bejelentenünk, hogy kisfiunk elhunyt. Ez a legnagyobb fájdalom, amit bármelyik szülő érezhet" - jelentette be a futballsztár és párja, Georgina Rodríguez közös nyilatkozatában a közösségi médiában.



"Csak a kislányunk születése ad nekünk erőt, hogy ezt a pillanatot némi reménnyel és boldogsággal éljük meg" - folytatták, megerősítve, hogy kislányuk túlélte.



A pár azzal zárta üzenetét, hogy köszönetet mondott az orvosoknak és nővéreknek, akik segítettek nekik, amíg a kórházban voltak, és azt kérték, hogy senki se zaklassa őket a gyászuk alatt.



"A mi kisfiunk, te vagy a mi angyalunk" - fejezték be. "Mindig szeretni fogunk téged".



A Manchester United 37 éves sztárja és a 28 éves Rodríguez 2021 októberében jelentette be, hogy ikreket várnak. A pár később megosztotta, hogy születendő babáik egy fiú és egy lány.



Ronaldo és Rodríguez a 4 éves Alana kislányuknak is szülei, emellett a focista béranyaság útján a 11 éves Cristiano Jr. fiúnak, valamint a 4 éves ikreknek, Mateónak és Évának is az apukája.



A pár 2016 óta jár, amikor egy Gucci üzletben találkoztak, ahol Rodríguez eladóként dolgozott.



"Napokkal később egy másik márka rendezvényén láttuk egymást újra" - emlékezett vissza az olasz Elle magazinnak. "Ekkor tudtunk beszélgetni egy nyugodt légkörben, a munkahelyi környezetemen kívül. Mindkettőnk számára szerelem volt első látásra."