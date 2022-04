Egyenlőség

Felhívást adtak ki a nemi alapú nyelvezet elhagyására

A brit rendőrök utasítást kaptak, hogy az "uram" vagy "asszonyom" megszólítás helyett "nemsemleges" megszólítási formákat használjanak - derül ki a Daily Mail on Sunday által a rendőröknek kiosztott képzési anyagokból.



A "Hogyan legyünk LMBT+-barátok" címet viselő anyag arra ösztönzi a rendőröket, hogy "ne tegyenek feltételezéseket egy személy szexuális irányultságáról vagy nemi identitásáról", és olyan kifejezések használatát javasolja, mint a "ti", "mindenki" és "valaki". A képzés megerősítése érdekében az egyik gyakorlat során a rendőröknek a nemi terminológia használata nélkül beszéljenek a férjükről vagy feleségükről.



Nem világos, hogy hány hivatásosnak kell elvégeznie egy ilyen képzést, bár a Hertfordshire-i rendőrség a Mailnek azt mondta, hogy 26 rendőrét már kiképezték erre decemberben bedfordshire-i kollégáikkal együtt. A rendőrség dicsérte a képzést, amely nagyban hozzájárulhat az LMBT+ közösség bizalmának elnyeréséhez.



Oliver Dowden hertfordshire-i képviselő azonban azt javasolta, hogy a rendőrök jobban elnyerhetnék a közösség bizalmát a bűncselekmények megoldásával, "nem pedig azzal vesztegetnék az időt, hogy olyan rendőröket edukáljanak, akik alapvetően képesek udvariasságot tanúsítaani az általuk szolgált emberek iránt".



Nem csak a zsarukat kondicionálják arra, hogy a nemet kirostálják a beszédmintáikból. A Parlament felsőházát figyelmeztették, hogy ne használjanak olyan úgynevezett sértő kifejezéseket, mint az "ember alkotta", "az átlagember" és a "munkaerő", a Daily Mail on Sunday által megszerzett "befogadó nyelvi útmutató" szerint.



Úgy tűnik, a beszédrendőrségnek nincs érzéke az iróniához, tekintve, hogy maga a kamara a határozottan férfias "Lordok Háza" nevet viseli. Andrew Roberts történész gúnyosan meg is jegyezte: "Miért nem nevezik át egyszerűen Lordok, hölgyek és önazonos transzszexuális képviselők házának?".



Ez a politikusoknak szánt nyelvi útmutató némileg hasonlít a rendőröknek adott képzésre, mivel arra is figyelmezteti a képviselőket, hogy kerüljék az olyan gyakori kifejezéseket, mint a "hölgyeim és uraim" vagy a "srácok", amikor egy csoport emberhez szólnak, mert az egykor hétköznapi emberi beszédnek tartott kifejezéseket ma már egyre inkább bántónak tekintik.

"Az Ön által használt nyelvezet hatással van a körülöttünk élőkre, ha az Ön által használt szavak és kifejezések sértőek, az feltételezések alapján kizárhat bizonyos embercsoportokat; szorongást vagy zavart okozhat; megerősítheti a becsmérlő címkéket vagy sztereotípiákat, és lekicsinyelhet bizonyos embercsoportokat" - olvasható az útmutatóban.



A rendőrségi útmutatóhoz hasonlóan a Lordok Házának befogadó nyelvi utasításai is felháborították azokat, akik szerint a kamara erőforrásait jobban el lehetne költeni arra, hogy rendet tegyen a "túlzott költségtérítések, a pártok bukott politikusoknak a klubja, valamint a demokratikus folyamatok és a nyilvánosság összeegyeztetése tekintetében" - mondta a Mailnek Jeremy Black, az Exeteri Egyetem történészprofesszora.



A Lordok Házának szóvivője megvédte a befogadási kezdeményezést, kifejtve, hogy "a Parlament arra törekszik, hogy befogadó munkahely legyen, ahol az embereket a képességeik és tapasztalataik miatt értékelik. Ennek része az is, hogy tanácsadási alapon útmutatást és tájékoztatást nyújtunk a személyzet és a felettesek számára az inkluzivitásról".



Néhányan úgy érezték, hogy a kamara nem ment elég messzire. "Mindent megteszek azért, hogy a "férfi" szót kivegyük a mindennapi nyelvezetből - nemcsak a Lordok Házában, hanem minden munkahelyen" - jelentette ki Kathy Lette feminista aktivista.



A Lordok Házának legalább három tagját tavaly kitiltották a létesítményből, miután nem voltak hajlandóak részt venni a tudatos előítéletekre vonatkozó képzésen. Bár a három közül egyiküket sem vádolták "helytelen viselkedéssel", kijelentették, hogy a társadalmi átprogramozás megtagadása "valamilyen szankciót igényel".