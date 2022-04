Állati

Egy macska annyit lopkod a szomszédoktól, hogy ki kellett írni a házra

Ismerje meg Nagy-Britannia legtermékenyebb macska betörőjét - egy szemtelen cicát, aki olyan lopott tárgyakat visz haza, mint játékok, evőeszközök, szemüvegek, sőt még játék gördeszkák is.



A "Klepto Cat"-nek becézett Charlie véletlenszerűen csórja el a legkülönfélébb holmikat, például gumikacsákat és műanyag dinoszauruszokat.



Tulajdonosa, a 41 éves Alice Bigge azzal tölti idejét, hogy megpróbálja újra összehozni az egyéves háziállat áldozatait az ellopott zsákmányával.



Még egy polcot is felállított a külső falán, ahol a kedvence által hazahozott bizarr tárgyakat hagyja.



Egy táblán ez áll: "A macskánk, Charlie szeret elvenni dolgokat, ezek közül valamelyik a tiéd? Ha igen, kérlek, szolgáld ki magad!"



A bristoli Alice akkor jött rá először, hogy a macskája tolvaj, amikor egy reggel felébredt, és egy játék diplodokusszal találta szembe magát a párnáján.



"Nemrég egy gumikacsát hozott haza, ami elég nagy volt, és fogalmam sincs, hogyan sikerült neki, de átjutott vele a macskaajtón. Volt egy időszak, amikor azokkal a kis mini-gördeszkákkal jött haza."



Charlie minden "szerzeményét" hazaviszi Bigge-éknek, akik őt és cicatestvérét, Smudge-ot befogadták, miután kiscicaként kidobták őket.



Alice bevallotta: "Körülbelül három hónapig nem engedték ki. De szinte azonnal, ahogy kiengedték, elkezdett lenyúlni dolgokat. Körülbelül egy hét alatt rengeteg játékdinoszaurusz jelent meg a házban, ami nagyon furcsa volt. Egyik nap megláttam egy zöld sztegoszauruszt, és azon tűnődtem, hogy talán a haverom egyik gyereke dobta át. A következő napon láttam egy pirosat is, és egyre csak jöttek és jöttek! Úgy ébredtem, hogy egy diplodokusz volt a fejem mellett a párnámon - ami a Keresztapa film jól ismert pillanatára emlékeztetett. Charlie csak ült ott, és büszkén nézett maga elé."



"Soha nem fogott el madarat, egeret vagy bármit, mint a többi macska... csak megy és lopkod, amit csak tud".



Most 11 éves lánya, Martha egy táblát készített a falukra "Klepto-Cat" felirattal.



Alice azt mondta: "Szerintem van valami a keresésben, amit élvez. Akár valami újat fedez fel, akár csak kedveskedni akar nekem, és ajándékot akar hozni a családjának. Most még vicces, mert az emberek imádják a történetét, de mi már több mint egy éve nevetünk rajta."