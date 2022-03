Híresség

Várkonyi Andrea visszatér a képernyőre

Hosszas kihagyás után a Neked énekelek című jótékonysági műsor háziasszonyaként tér vissza a TV2 képernyőjére Várkonyi Andrea. Az április 9-én látható élő gálaestet Stohl András oldalán vezeti majd, feltűnik továbbá Till Attila és Ördög Nóra is, akiknél a Kovács Ákos által felajánlott gitárra is lehet majd licitálni. Ezúttal az ukrán menekülteket gyűjtenek adományokat, amiben a nézőknek is lesz lehetőségük segíteni - közölte a csatorna..



Az előadók ismét díjazás nélkül vállalták a fellépést, a színpadon láthatjuk többek között Tóth Gabit, Oláh Ibolyát, Charlie-t, Majkát és Curtist, a Vastag-fivéreket és Sztojka Vanesszát is, akit kárpátaljai gyerekkórus kísér majd.