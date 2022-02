Életmód

A Kardashian-testkép rosszabb a nők számára, mint az ultravékony - tanulmány

A Kim Kardashian és testvérei által megtestesített népszerű "vékony-vastag" ideálnak megfelelni akaró nők bizonytalanabbak a saját testükkel kapcsolatban, mint azok, akik az 1990-es évek "heroin-sikkes", ultravékony kinézetének voltak kitéve - derült ki a York Egyetem jövő hónapban a Body Image című folyóiratban megjelenő tanulmányából.



A tesztalanyok 402 fő, 18 és 25 év közötti egyetemi hallgató nő voltak - az Instagram elsődleges demográfiai csoportja. A három testtípus-ideál mindegyikével rendelkező influencerek fotóit mutatták be nekik, majd megkérték őket, hogy értékeljék önmagukat. A kutatók szerint a "vékony-vastag" Kardashian kinézethez hasonlítva magukat, amelyet a kutatók szerint "nagy fenék és combok, valamint kis derék és lapos has jellemez", a nők bizonytalanabbnak érezték magukat, mintha a "vékony" ideálhoz vagy a sportosabb "fitt" kinézethez hasonlították volna magukat.



Az eredmények azt sugallják, hogy a mindenütt jelen lévő valóságshow-sztárok által képviselt uralkodó testideál károsabb lehet a nők testképére, mint a karcsú külső, amely egészen a közelmúltig uralta a kifutó show-kat és a divatfotózásokat. Mint a kutatók rámutattak, míg a nők szigorú vagy akár káros diétáknak vethetik alá magukat a "heroin chic" megjelenés elérése érdekében, vagy órákat töltenek az edzőteremben a tónusos "fitt" ideál eléréséért küzdve, addig a karcsú-vastag testtípusra való törekvés inkább a plasztikai sebész rendelőjébe vezetheti őket.



A Kardashian nővérek és társaik fotóin látható eltúlzott homokóra alakot még célzott gyakorlatokkal is szinte lehetetlen elérni. Bár a ruházati márkák a "alakformáló ruhákat" kínálnak, hogy a jelenleg divatos lapos hasat és dús hátsót hozzák létre, amint a ruhát leveszik, az illúzió eltűnik.



Az ideális testalkat elérésére törekvő nők bölcsen tennék, ha szem előtt tartanák, hogy a magazinokban vagy akár a sztárok Instagram-fiókjain látható fotók erősen retusáltak - mondta Sarah McComb kutató a Yahoo Canada-nak a hét elején. A Kardashian-klán ugyanis hírhedté vált arról, hogy túlságosan átfényesíti a közösségi médián megjelenő tartalmait, így a rajongóknak kell kiszúrniuk a "Photoshop-bukásokat".



Ahogy a csúcskategóriás retusáló szoftverek az átlagfogyasztók számára is elérhetővé váltak, az Instagram influencerek a valóságshow-sztárokat utánozva egyre inkább irreális módosításokat hajtottak végre megjelenésükön a "kedvelések" és a kereskedelmi bizniszek érdekében. Az eredmény olykor megdöbbentő szakadékot eredményezett aközött, ahogyan egy átlagos nő valójában kinéz, és a közösségi médiában megjelenő hölgyek között. Az ezeket a fotókat nézegető naiv fiatal nők sajnos hiányérzetet élnek át, amikor nem veszik észre, hogy csupán egy szintetikus terméket látnak.



Ironikus módon ez a torzítás éppen akkor bontakozott ki, amikor a "testpozitivitás