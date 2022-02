Gólyahír

Orbán Viktor is gratulált Rúzsa Magdinak

2022. február 1-jén megszülettek Rúzsa Magdi hármasikrei. Azt még nem osztotta meg az énekesnő, hogy simán zajlottak-e az események, de a posztjából az derült ki, hogy Lujza, Keve és Zalán is jól vannak. A gólyahírt másnap jelentette be a kismama Facebook-oldalán, csütörtökön pedig már gratulált is neki a miniszterelnök.

Nagy az öröm

Orbánnál is