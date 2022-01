Koronavírus-járvány

Hathónapos baba küzd az életéért Covid-tüdőgyulladásban

A kritikus állapotban lévő, hat hónapos Covid-tüdőgyulladásos baba családja imádkozik, hogy az 50 százalékos életesély ellenére is túlélje a betegséget. 2022.01.11 18:54 ma.hu

Egy koronavírussal fertőzött csecsemő most kétségbeesett harcot folytat a túlélésért, nagymamája, akinek megszakad a szíve, arra figyelmeztet: "Az élete a tét".



A hat hónapos, Hilsea-ból származó Hudson Doyle-t életfenntartó gépen tartják a kórházban, és Covid-tüdőgyulladással kezelik. Szülei, Mariah és Liam Allen mellette ülnek a gyermekintenzív osztályon, a southamptoni gyermekkórházban. A szülők számára adománygyűjtést indítottak, hogy továbbra is szeretett kisgyermekük mellett maradhassanak.

Sajnálatos módon, Hudson nagymamája, Claire Allen szerint az orvosok ötven százalék esélyt adtak a picinek. Könnyeit visszatartva mondta a The News-nak: Az orvosok azt mondták, hogy a tüdeje nagyon károsodott. "Csak várunk és reménykedünk, hogy valami jó hírünk lesz. Az élete a tét."



Az aprócska Hudsont szilveszter napján vitték kórházba a mentők, miután előző nap ő, a szülei és a kétéves húga, Pixie elkapták a Covidot.



Miután leszedálták és lélegeztetőgépre kapcsolták, másnap az intenzív osztályra szállították. Az asszony elmondta, hogy Hudson állapota négy nap után kezdetben megjavulni, és január 6-án már otthon volt Hilsea-ban. Másnapra azonban már nehezen kapott levegőt, ezért visszavitték a kórházba. Ám ekkor az orvosok már nem tudták stabilizálni, és a baba oxigénszintjének fenntartásával problémák akadtak, annak ellenére, hogy nyugtatót és lélegeztetőgépet kapott.



Hudson állapota olyan súlyos, hogy jelenleg testen kívüli membrános oxigénellátó gépen (ECMO) van. Ezzel az úgynevezett extrakorporális membránoxigenizációs készülék lényegében egy műtüdő-berendezés, amely elvégzi a beteg vörösvértesteinek mesterséges oxigénellátását és a szén-dioxid eltávolítását, így pótolva átmenetileg a tüdő és a szív munkáját. (Ilyennel kezelik Csollány Szilvesztert is, az ilyen gépből hazánkban 30-40 darab van. Fontos, hogy a lélegeztetőgép nem gyógyítja a koronavírus-fertőzést, csak az életfunkciókat tartja fenn. - a szerk.)

Hudson csak három hétig maradhat a gépen, és Claire szerint az eljárás egy utolsó esélyt jelent az életének megmentésére. "A gép azért van ott, hogy időt adjon neki, hogy a tüdeje helyreálljon és felépüljön.



A baba bár továbbra is kritikus állapotban van, de stabilnak minősül, mert a gépek mindent megtesznek érte. "Vannak egyéb kockázatok is, mert a vérét fel kell hígítani, hogy a gépre kerülhessen, és fennáll a veszélye annak, hogy vérzést kaphat az agyában vagy a gyomrában."



Az orvosok Covid pneumonitist diagnosztizáltak Hudsonnál, ez volt az első eset, amikor a kórházban egy csecsemőnél alakult ki a betegség.



A nagymama elmondta, hogy még azután is hosszú út vezet a gyógyulásig, hogy Hudson lekerül az ECMO-gépről. "Még ha le is veszik a gépről, akkor sem lesz rendben. A tüdeje annyira beteg és sérült, hogy lehet, hogy hosszú ideig lélegeztetőgépen vagy oxigénen kell majd lennie. Egyszerűen még nem tudjuk."



Mariah és Liam, akik Hilsea-ban élnek, beköltöztek a Ronald McDonald Házba - egy jótékonysági szervezet hosszútávú kezelés alatt álló gyermekek szüleinek ad otthont.



Az adománygyűjtésből befolyt összeget a család megélhetési költségeinek támogatására fordítják. Eddig több mint 5000 font gyűlt össze, ami lehetővé teszi, hogy Hudson szülei a gyermekük mellett maradhassanak.



Claire elmondta, hogy a pénz legfeljebb tíz hétig fedezi a családot, de Hudson felépülésének időtartama ennél tovább is eltarthat. Ha pedig nem, akkor a temetést kell majd finanszíroznunk. "A pénz a legkisebb gondjuk jelenleg, csak Hudson mellett kell lenniük, és ott kell lenniük, ameddig csak lehet." Hudson édesanyja, Mariah 2017-ben vesztette el első gyermekét, Ivy-t, miután a 20. heti terhességi vizsgálat kimutatta, hogy szívhibája van.



Claire reméli, hogy a kis Hudson túléli.