Gyermekvédelem

Egy szakértő szerint rossz hatással van a gyerekekre Peppa malac, Sam a tűzoltó és a Mancsőrjárat kutyusai is

A szülők és a gyerekek többsége is odavan Peppa malacért. Ez az ártatlannak tűnő malac Sophie Giles viselkedéstanácsadó szerint azonban negatív hatást válthat ki a gyerekekből.



Több mint 20 éve foglalkozik gyerekekkel a szakember, aki szerint a Peppa malac című mese negatív üzenetet hordoz a család szerkezetéről. A szakértő például nagyon kifogásolja azt, ahogy a főszereplő Peppa malac az apjával beszél, aki végig próbál megértő lenni a gyerekével szemben.



A viselkedéstanácsadó azt javasolja, hogy mielőtt a gyerekünket a képernyő elé ültetjük, előtte nézzünk meg mi magunk egy epizódot az adott műsorból. Így megbizonyosodhatunk arról, hogy nincs-e olyan üzenete a rajzfilmnek, amiről nem szeretnénk, hogy gyermekünkhöz elérjen.



Giles nemcsak a Peppa malacról, hanem Sam a tűzoltóról és a Mancsőrjárat kutyusairól is azt gondolja, hogy rossz hatással vannak a gyerekekre - írta a Családinet.hu.



A mai rajzfilmek nincsenek jó hatással a gyerek idegrendszerére, ami még fejlődésben van. Nem véletlen, hogy Vekerdy Tamás nyolc-tíz éves korig egyáltalán nem ajánlja, hogy a gyerek bármilyen mesét vagy más tartalmat nézzen. Főleg a fiúknak szánt mesék vannak tele agresszióval, gyors, villózó képekkel és erős hanghatásokkal.



A pszichológus azt is gyakran hangoztatta, hogy csak a hallott mese a jó mese, a látott mese nem, mert "nézés közben" nem fejlődik a képzelőerő és a kreatívitás.