Színes

Nagy Ő: két hónap után véget ért Laura és Tóth Dávid kapcsolata

Két hónapig voltunk együtt, augusztus végéig alkottunk egy párt − vallotta be Szalai Laura, aki az utolsó rózsát kapta Tóth Dávid kajakozótól a Nagy Ő műsorában. Az utolsó adásban pedig úgy tűnt, nagyon határozott döntést hozott Dávid, hiszen szerelmet is vallott a 24 éves lánynak.



Laura elmondása szerint kapcsolatuk jól indult, sok időt töltöttek együtt, és valóban úgy gondolta, Dávid lesz az, aki mellett megtalálhatja a boldogságot. Azonban ahogy telt az idő, rá kellett jönnie, hogy nagyon sok dologban különböznek - fűzte hozzá Laura. Mint mondta, az elején minden nagyon tökéletesnek tűnt, de aztán kezdtek előjönni a hibák.



"Sokat kritizált, és részemről is voltak olyan dolgok, amik már nem annyira tetszettek benne. Egy idő után elbeszéltünk egymás mellett és arra lettem figyelmes, hogy egyre többet agyalok azon, hogy valami nem stimmel" − idézi Szalai Laurát a Nők Lapja Café. A lány elárulta, hogy augusztus végén külön töltöttek néhány napot. Míg ő a baratnőivel töltötte az időt a Balatonon, Dávid egy edzőtáborban volt.



"Amikor újra láttuk egymást, én a nyakába ugrottam, ő viszont mintha már nem ugyanaz az ember lett volna, teljesen közömbös volt. Másképp állt hozzám, ekkor éreztem, hogy valami megváltozott" − fogalmazott Laura, aki elmondta, hogy ezek után döntöttek úgy, hogy külön folytatják útjukat. Ugyanakkor bevallotta, ő még nem adta volna fel ezt a kapcsolatot, de tiszteletben tartotta Dávid döntését.



Laura elmondta, hogy úgy érzi, Dávid még nem áll készen arra, hogy megállapodjon. Megjegyezte: szerinte Dávidot "túl sok inger éri, a figyelem középpontjában van, és egyelőre sütkérezik a rivaldafényben".