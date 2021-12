Időjárás

Brutális viharok csaptak le Törökországra - videó

Öten meghaltak és 63-an megsérültek Törökország északnyugati részében azok miatt a viharok miatt, amelyek hétfőn és kedden sújtották Marmara térségét - közölte a török egészségügyi minisztérium.



A viharok - amelyeket helyenként az óránkénti 130 kilométeres sebességet is elérő széllökések kísértek - fákat csavartak ki és háztetőket tettek tönkre az Isztambult is magában foglaló régióban, sőt több minaret és torony is összedőlt miattuk.