Fergeteges videó: a baba előtt mondja ki a kutya, hogy mama

A kutyák bármit megtesznek az ételért - a cukiskodástól kezdve a gazdájuk mindenféle ostoba parancsának engedelmes követéséig. Ebben a futótűzként terjedő videóban a kutya valami igazán szokatlan dolgot csinál, amitől először megdöbbensz, majd könnyesre röhögöd magad.



A 22 másodperces videón egy imádnivaló kisgyerek és egy kutya szülei láthatók, amint megpróbálják megtanítani a kicsinek, hogy azt mondja "mama", miközben ételt kínálnak neki.



Bár a kisgyerek hallgat, a kutya, aki folyamatosan az ételt bámulja, és kölyökkutyás arcot vág, nyüszíteni kezd, és sikerül többször is kimondania, hogy "mama", így a szülők hatalmas nevetésben törnek ki.



A kutya mellett álló baba pedig eléggé zokon veszi, hogy beszélt a kutya, mert így ő kaphatja a falatot.

Mom & dad are trying to get their baby to say "mama" & "more". Instead, they burst out laughing when their dog says it first. That's one smart puppy!😮🐕💯⭐🐶⭐💯🐕😮 pic.twitter.com/cZDobBEBr5