Kultúra

Zaklatási ügyek - Öngyilkos lett Liam Scarlett, a tavasszal elhunyt brit koreográfus

Egy brit halottkémi jelentés szerint a tavasszal elhunyt Liam Scarlett, a Királyi Balett 35 éves koreográfusa öngyilkos lett, miután nem tudott megbirkózni a megaláztatással, hogy szexuális zaklatással gyanúsították meg.



A balettművész 2020 márciusában vált meg a társulattól. Szülei április 12-én találták meg suffolki lakásában. Szívinfarktusa volt, és négy nappal később meghalt az Ipswichi Kórházban - idézte fel a BBC News pénteken.



A kórházi jelentés szerint súlyos agysérülést szenvedett, és szülei beleegyeztek, hogy leállítsák a kezelését, mivel nem volt remény felépülésére.



Scarlett búcsúlevelet hagyott családtagjainak. A suffolki halottkém, aki öngyilkosságnak nyilvánította halálát, kiemelte: szavaiból világosan kitűnik, hogy mélyen megalázták az ellene felhozott vádak.



Leah Hurst, a Királyi Operaház jogi és gazdasági vezetője a bíróságon elmondta: a koreográfussal szemben megfogalmazott vádak között szerepelt "a nem megfelelő fizikai érintkezés a próbákon és a munkahelyen kívüli, nem megfelelőnek érzett szexuális viselkedés" is. Hozzátette, hogy kábítószerfogyasztás gyanúja is felmerült vele kapcsolatban.



Liam Scarlett 2005-ben lépett be a Királyi Operaház társulatába táncosként, és 2012-ben lett koreográfus.



2019 szeptemberében teljes fizetése folyósítása mellett felfüggesztették ügye kivizsgálásának idejére. 2020 januárjában értesítették arról, hogy elegendő indokot találtak a fegyelmi eljárás lefolytatására. A januárban megjelent sajtóhírek azonban helytelenül állították, hogy gyermekek is érintettek lettek volna zaklatási ügyében, holott az operaház közleménye leszögezte, hogy ügye nem kapcsolódik a Királyi Balettiskola diákjaihoz.



Scarlett a fegyelmi eljárás kezdete előtt ügyvédei útján közölte az operaházzal, hogy ki akar lépni.



Deborah Scarlett, Liam édesanyja elmondta: a sajtóhírek megjelenése után beszéltek az ügyről, és fia azt mondta, hogy az állítások nem voltak igazak, és nem értette, hogy miért vádolják ilyesmivel.



"Nagyon szomorú volt. Úgy érezzük, Liam nem lett volna öngyilkos, ha a nevét nem hurcolta volna meg a sajtó pontatlan állításokkal" - fogalmazott az anya.



A halottkém arra is rámutatott, hogy Scarlett Frankenstein című produkciójának bemutatását halála előtt lemondta a Dán Királyi Balett, ami szintén közrejátszhatott elkeseredésében.