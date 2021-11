Egyenlőség

Uniós biztosok: a nők és a férfiak egyenlő bérezést, bánásmódot, lehetőségeket érdemelnek

A nők és a férfiak egyenlő bérezést, bánásmódot, lehetőségeket érdemelnek, az egyenlőség, amely az Európai Unió egyik alapvető értéke, az emberek függetlenségének és szabadságának sarokköve is egyben - hívták fel a figyelmet Vera Jourová, Nicolas Schmit és Helena Dalli uniós biztosok hétfőn, az egyenlő bérezés európai napjának alkalmából közzétett sajtóközleményükben.



Rámutattak: az EU-ban a nők átlagosan még mindig kevesebbet keresnek, mint a férfiak, annak ellenére, hogy a nemek egyenlő bérezésének biztosítása már több mint 60 éve szerepel az uniós szerződésekben.



Mint felhívták rá a figyelmet, a bérszakadék mögött sokrétű tényezők állnak: a gondozási felelősség túlnyomórészt a nőkre hárul, akik ezért gyakrabban dolgoznak részmunkaidőben. Emellett a nők gyakran alacsonyabb fizetésű ágazatokban és munkakörökben tevékenykednek. Többször előfordul az is, hogy kevesebbet fizetnek nekik, mint férfi kollégáiknak, ugyanazon vagy azonos értékű munkáért, ami későbbi nyugdíjukra is kihatással van.



Az Európai Bizottság az év elején a bérezés átláthatóságáról szóló irányelvre tett javaslatot, amely révén konkrét eszközökkel kívánja felruházni a munkavállalókat jogaik érvényesítésére, és ösztönzi a vállalatokat, hogy felülvizsgálják bérstruktúrájukat.



A bizottság szerint azok a munkaadók, akik időt szánnak a bérezés átláthatóságára és a javadalmazásra vonatkozó normák kidolgozására, versenyelőnybe kerülnek, mert vonzzák a tehetséges munkavállalókat.



A brüsszeli testület emellett felszólította a társjogalkotókat, hogy késedelem nélkül fogadják el a bérezési átláthatóságról szóló irányelvet.



Uniós felmérések szerint tízből kilenc európai nő és férfi úgy gondolja, hogy elfogadhatatlan a nemek közötti bérszakadék. Az európai munkavállalók egyetértenek a bérezés átláthatóságának jelentőségével: 64 százalékuk támogatja, hogy vállalatuk az átlagbéreket munkakör és nemek szerint felosztásban tegye közzé.