Mészáros Lőrinc volt felesége Joshi Bharat új szerelme

Joshi Bharat újra szerelmes.A Blikk kapta lencsevégre az indiai származású televízióst és új párját, a Life TV-t üzemeltető Media Vivantis Zrt. elnökét, Kelemen Beatrixot.



"A hír igaz, együtt vagyunk Beatrixszal. Ennél többet azonban nem szeretnék elárulni sem most, sem a jövőben a magánéletemről, kérünk mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket" - nyilatkozta a lapnak a televíziós.



A szerelmesekről a bulvárlap úgy tudja, hogy a Life TV-nél találtak egymásra, és már együtt is élnek budai otthonukban.



Nemrég futott zátonyra mindkettejük házassága: míg Mészáros Lőrinc és Kelemen Beatrix kapcsolata tavaly ősszel ért véget, addig Joshi Bharat és felesége szeptember végén jelentették be válásukat.



Azóta már Mészáros Lőrinc ismét megházasodott. Párját, a műsorvezető Várkonyi Andreát idén szeptemberben vette feleségül az alcsúti arborétumban.