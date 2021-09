Híresség

Újabb részletek: sztárparádé és luxus Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea esküvőjén

300 fős vendégsereg gyűlt össze Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea álomesküvőjén, igazi "mesebirodalmat" építettek az alcsúti arborétumból - írja a Story Magazin egy név nélkül nyilatkozó helybélire hivatkozva.



Úgy tudni, hogy korábban Mészáros Lőrinc lányának az esküvője is itt volt, már amiatt is "nagy volt a sürgés-forgás", ám a Mészáros-Várkonyi-lagzi még ezen is túltett fényűzésben.



Négy kamionnyi hófehér virágot, dekorációt és kiegészítőt hozattak a helyszínre, sőt, állítólag még az aszfaltot is felszedték, hogy ne legyen hepehupás a műfű.



Rod Stewart mellett más nemzetközi hírességek, például Luis Fonsi és Richard Clayderman is felléptek. A hazai előadók közül Radics Gigi, Talán Attila, Gönczi Gábor és a Smile együttes képviseltették magukat.



Várkonyi Andrea azt a "mágikus" bokaláncot viselte, amelyet 2012 óta látni rajta.