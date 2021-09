Híresség

Egy hónapig készült Várkonyi Andrea esküvői ruhája

Elegáns, pezsgőszínű esküvői ruhában mondta ki a boldogító igent Várkonyi Andrea pénteki esküvőjén. A modern, mégis klasszikusnak számító ruha Merő Péter divattervező munkája, aki elárulta, hogy egy hónapig dolgoztak azon, hogy a menyasszonyi ruha olyan legyen, mint amilyennek azt a műsorvezető megálmodta.



"Andrea szeretett volna egy klasszikus, elegáns, mégis modern és izgalmas esküvői ruhát, ezért is esett a választás erre a geometrikus mintájú, gyöngyökkel és flitterekkel díszített tüllanyagra, amelyet külföldről hozattunk. Fontos volt, hogy ne legyen hivalkodó, mégis méltó legyen az eseményhez és a viselőjéhez" − mondta a Blikknek Merő Péter, aki szerint az is nagy divat mostanában, hogy nem hófehér ruhában mondják ki a hölgyek az igent. A divattervező szerint a ruha nagyon visszafogottra és elegánsra sikerült. Merő Péter kitért arra is, hogy nagyon könnyű volt Várkonyi Andreával dolgozni, ugyanis az alkata nagyon nőies, és könnyen, jól öltöztethető.



A divattervező azonban bevallotta, hogy az anyag megmunkálása nem volt egyszerű folyamat, ugyanis az gyöngyökkel és flitterekkel volt díszítve, ami nehézségeket okozott a szabásnál.



"Sok-sok munkaóránk van benne, de ritka alkalom, hogy ilyen volumenű ruhát készíthetünk, ráadásul ilyen különleges anyagból, így összességében nagy öröm volt számunkra elkészíteni Andreának ez a darabot" − hangsúlyozta a tervező.



A lap felkereste Herczeg Zoltán divattervezőt, hogy megtudja, mennyibe kerülhet egy ilyen ruha. A tervező pontos árat ugyan nem tudott mondani, de úgy véli, az anyag méterenként 50−100 ezer forint között lehetett. Mészáros Lőrinc öltönye sem maradt szó nélkül.



"Nehéz lenne megmondani, nagy divatházból való-e, bár annyira passzol rá, hogy valószínűbb, hogy rá tervezték. Nehéz megmondani a pontos árat, de ha tippelnem kéne, csak az anyag legalább 300 ezer forintba került" − mondta Herczeg Zoltán, aki szerint a diplomatakék öltöny tökéletesen állt a vállalkozón.