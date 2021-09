Híresség

Várkonyi Andrea kiposztolta az első, Mészáros Lőrinccel közös esküvői fotókat

Szeptember 24-én hivatalosan is egybekelt Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea. A helyszín az Alcsúti Arborétum volt, ahol nagyjából 300 vendéget fogadott a pár. A sztárfellépő a hírek szerint Rod Stewart volt.



Ttöbb mint 10 féle előétel és leves, rengeteg főétel és desszert került felszolgálásra, de természetesen gyerekmenüvel is külön készültek és az éjféli töltött káposzta és birkapörkölt sem maradt el.



Elkészültek az esküvő hivatalos fotói is, amelyek közül eddig egy sem szivárgott ki. Egészen mostanáig, ugyanis Várkonyi Andrea a Facebook-oldalán tette közzé a fényképeket, amelyeket itt tud megnézni.